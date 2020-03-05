Под «Фенером»: «Химки» имеют шанс догнать турецкий клуб в Евролиге

В пятницу «Химки» сыграют один из решающих матчей в борьбе за попадание в плей-офф Евролиги. В Мытищи приедет турецкий «Фенербахче», который показывает худшие результаты за последние годы, но всё равно на одну победу опережает подмосковный клуб. В случае поражения подопечные Римаса Куртинайтиса до предела усложнят выполнение важнейшей задачи — попадание в топ-8. ЦСКА уже не поднимется выше четвертого места и ведет за него спор с «Маккаби». За семь туров до финиша регулярного сезона у израильского клуба на одну победу больше.

Опасные гости

Как и предсказывали многие эксперты, «Фенербахче» пришел в себя во второй части сезона. Команда Желько Обрадовича в Евролиге выиграла 8 из 11 матчей в 2020 году и уже поднялась в зону плей-офф. Всего у турецкого клуба 13 побед и 7-е место в таблице, на один выигрыш больше у занимающего шестую строчку «Панатинаикоса». По 12 побед имеют «Жальгирис», «Химки», «Валенсия» и «Олимпиакос», по 11 — у «Милана» и «Басконии». Все эти команды будут отчаянно бороться за оставшиеся три вакантных места в топ-8, поэтому для российского клуба сейчас особую важность приобретает каждая игра, особенно дома.

— Мне очень понравилось, как «Химки» защищались в двух последних домашних матчах Евролиги — с «Црвеной Звездой» и «Виллербаном», — отметил в разговоре с «Известиями» чемпион Европы Борис Соколовский. — Очень уверенно и грамотно расставляли акценты. Такая игра может позволить им не только выйти в плей-офф, но и навязать борьбу в серии за выход в «Финал четырех». С нападением же у них полный порядок. Швед в этом году вышел на новый уровень именно по ведению игры.

Можно сказать, что «Химки» подходят к матчу в боевой форме. Все лидеры, за исключением Джереми Эванса, в строю, а три победы в Евролиге подряд должны были вселить в команду психологическую уверенность. Правда, поражение от «Жальгириса» (85:96) на этой неделе вряд ли входило в планы Куртинайтиса. Соперники показали выдающийся процент дальних (14/28) и средних попаданий (23/32), особенно усердствовал американский защитник литовцев Кей Си Риверс.

У «Фенера» тоже хватает снайперов, чего стоят только Мелих Махмутоглу (51,6% точных трехочковых бросков), Луиджи Датоме (43%) и Костас Слукас (42,2%). У экс-лидера ЦСКА Нандо Де Коло в этом году не такие выдающиеся показатели, но их дуэль с Алексеем Шведом, безусловно, станет украшением матча.

Но, несмотря на наличие топовых больших (Деррик Уильямс, Жоффре Ловернь, Ян Веселы и Малькольм Томас), соперники химчан имеют один из худших показателей в Евролиге по набранным очкам «второго шанса». Если химчанам удастся контролировать подборы в защите и показать свой фирменный атакующий баскетбол (второй результат турнира по передачам), они вполне могут взять реванш за поражение в первом круге. Тогда стамбульцы не оставили никаких шансов российскому клубу (89:76)

— У «Фенера» отличная команда, и для нас самое важное — показывать свой баскетбол с первой минуты встречи, — рассказал «Известиям» форвард «Химок» Энтони Гилл. — В предыдущем матче с «Жальгирисом» мы провалили первую четверть и потом уже не смогли наверстать упущенное. Это недопустимо. Все в команде намерены исправиться, считаю, что у нас хороший баланс между задней и передней линией, и если мы поймаем свой ритм, то нас очень сложно остановить. Мы продолжаем борьбу за зону плей-офф и сделаем всё возможное для попадания в топ-8.

В противостоянии желто-синих с «Фенером» преимущество на стороне турецкой команды: восемь побед при трех поражениях.

Магия Питино

ЦСКА пока не может обыграть «Панатинаикос», которым руководит знаменитый американский тренер Рик Питино. В его противостоянии с Димитрисом Итудисом счет 3:0, при этом дважды греки выигрывали на последних секундах за счет точных трехочковых попаданий Ника Калатеса. К тому же в отличие от армейцев, которым пришлось четыре часа лететь в Афины, хозяева провели эту игровую неделю на родине. Во вторник они проиграли «Олимпиакосу» (78:81) в греческом дерби, потерпев третье поражение подряд.

— Мы очень хотим прервать серию поражений от «Панатинаикоса», — заявил «Известиям» капитан ЦСКА Кайл Хайнс. — Очень хорошо помним те обидные проигрыши, поэтому едем в Афины с сумасшедшим настроем. Наша команда продолжает бороться за преимущество своей площадки в плей-офф, хотя в это мало кто верил. Сейчас каждый матч приобретает важнейшее значение. «Маккаби» уже точно наш соперник в серии плей-офф? Конечно, нет. Во-первых, в турнирной таблице всё еще может измениться, во-вторых, мы всегда думаем только о следующей игре.

В оставшихся матчах, помимо «Панатинаикоса», ЦСКА придется сыграть в гостях с «Фенербахче», «Жальгирисом» и «Миланом». Дома — с «Альбой» и «Маккаби». У израильского клуба менее сложный календарь, но и его тоже ждут тяжелые испытания в Белграде, Москве, Афинах и Лионе.

— ЦСКА быстро пережил летнюю перестройку, но все-таки эта команда зависима от снайперских качеств своих лидеров, — пояснил Борис Соколовский. — Не всегда армейцы могут атаковать с высоким процентом из-за дуги, и это приводит к поражениям. Очевидно, что им надо усилить переднюю линию и подписать сильного центрового. Они делали попытку договориться с Николой Милутиновым из «Олимпиакоса». Если получится его подписать, это бы решило все проблемы. Куфос, к сожалению, не оправдал ожиданий.

По сообщениям СМИ, Куфос — самый высокооплачиваемый американский игрок в Европе. Его контракт с ЦСКА на два года составляет $6 млн. Средние показатели центрового в Евролиге — скромные 3,3 очка и 2,8 подбора.