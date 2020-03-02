Кризис старшего возраста: баскетбольную Суперлигу-2 решили омолодить

Российская федерация баскетбола (РФБ) рассматривает возможность ввести возрастной лимит в Суперлиге-2 — третьем по силе дивизионе страны. Игроки профессиональных клубов на момент подачи заявки на сезон не должны быть старше 24 либо 26 лет — сейчас обсуждается оптимальный вариант, рассказал «Известиям» источник в РФБ. В первое время будет действовать квота на возрастных игроков, уточнил президент РФБ Андрей Кириленко. Изменения связаны с тем, что даже на уровне второго дивизиона практически во всех командах ветераны по-прежнему играют ключевую роль, а молодые баскетболисты не получают необходимой игровой практики. Об этой проблеме говорил и главный тренер сборной Сергей Базаревич.

Лимит — дело тонкое

Странный матч между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо», после которого туляков исключил из турнира исполком РФБ (общегражданский суд отменил это решение), лишний раз подтвердил, что Суперлиге-2 нужны серьезные перемены. В некоторых клубах турнира спортивный результат и воспитание местных игроков стоят далеко не на первом месте, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В РФБ понимают эту проблему и пытаются исправить сложившуюся ситуацию. Перед началом сезона-2018/19 клубы Суперлиги-2 обязали иметь в заявке двух воспитанников не старше 1997 года рождения, в нынешнем сезоне — одного. В Суперлиге-1 действует такое же правило, только речь идет о баскетболистах не старше 1998 года рождения.

— Это правило привело к тому, что клубы Суперлиги-1 и Суперлиги-2 возили и продолжают возить с собой на выезды «туристов», только чтобы выдержать критерии регламента РФБ, — рассказал «Известиям» чемпион Европы, наставник «АлтайБаскета» Борис Соколовский. — Молодые баскетболисты так и не стали получать игровое время.

Такая ситуация вынуждает РФБ ввести полноценный возрастной лимит.

— Мы находимся в процессе финализации деталей возрастного лимита для Суперлиги-2, его подробности я пока рассказать не могу, — отметил в разговоре с «Известиями» глава РФБ Андрей Кириленко. — Но, безусловно, нам хочется омолодить Суперлигу-2. Чтобы гораздо больше ребят, выходящих из системы ДЮБЛов, получали игровое время в профессиональных командах. А сами клубы были ориентированы на то, чтобы дать шанс своему воспитаннику, а не держать на контракте возрастного баскетболиста, который уже не прогрессирует и закрывает дорогу местным игрокам.

По информации источника в РФБ, сейчас рассматривается несколько вариантов лимита. Наиболее вероятный из них — игроки на момент подачи заявки на сезон должны быть не старше 24 лет (еще один вариант — 26 лет). Андрей Кириленко пояснил, что при введении новых правил будут учитываться интересы всех сторон.

— При разработке лимита мы внимательно следим за тем, чтобы соблюдался баланс, — пояснил президент РФБ. — Мы не хотим, чтобы из-за нашего решения все возрастные игроки автоматически оказались без работы. Безусловно, будет определенная ветеранская квота, которая постепенно станет сокращаться. И главное — наша задача заключается не в том, чтобы кого-то ограничивать или ввести лимит ради лимита. Самое важное — решить проблему получения игровой практики для молодежи.

Возраст решает

На данный момент средний возраст в клубах Суперлиги-2 составляет 24 года, но эта цифра обманчива и формируется во многом благодаря наличию в турнире фарм-команд «Зенита» и «Локомотива-Кубани». Средний возраст петербургского резерва — 21,6 года, краснодарского — 19,4. Также немного возрастных игроков в своих составах имеют тобольский «Нефтехимик» (средний возраст — 21,5), черкесский «Эльбрус» (22,7), курские «Русичи» (23,1), барнаульский «АлтайБаскет» (23,8) и ставропольское «Динамо» (24).

— Введение возрастного лимита в Суперлиге-2 — шаг в правильном направлении, но сам процесс должен быть поэтапным и достаточно долгим, — поделился своим мнением с «Известиями» генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — Основная проблема состоит в том, что большинство клубов данного дивизиона просто не имеют детско-юношеских команд и своей школы. Согласно регламенту соревнований, клубы Суперлиги-2 не обязаны их иметь. Призыв омолаживать составы разумный, но где взять молодежь? Другое следствие форсирования этого процесса — резкое увеличение контрактов молодых игроков и, как следствие, риск уменьшения количества клубов с небольшим бюджетом. Рынок юниоров высокого уровня очень маленький. Как бы тут не получился обратный эффект. Возраст станет «пропуском» в команду, а не высокий уровень мастерства. При этом данное ограничение наш клуб касается, наверное, в меньшей мере. Средний возраст в «Зените-2» — один из самых низких в Суперлиге-2. Опытные игроки могут оказаться в «дубле» только в том случае, если баскетболисты основной команды будут нуждаться в игровой практике.

Самые возрастные команды турнира — тульский «Арсенал» (28,1), чебоксарские «Ястребы» (27,4), майкопское «Динамо-МГТУ» (27,2), «Тамбов» (27,1) и «Иркут» (26). Если говорить о персоналиях, то лидеры Суперлиги-2 по трем основным показателям старше 24: 27-летний Егор Тиканов — лучший снайпер (24,7 очка в среднем за игру), 25-летний Павел Кольцов — лучший ассистент (6,4 передачи), 29-летний Алексей Альмушев делает больше всех подборов (10,7).

— Если бы меня попросили назвать оптимальную формулу лимита для Суперлиги-2, то я считаю, что в составе команды должно быть не более пяти игроков старше 24 или 25 лет, — отметил Борис Соколовский. — А сколько им будет лет, уже не так важно, хоть 40. Тогда у клуба — хочет он того или нет — будет реальная необходимость развивать молодых игроков. И тогда тренеры начнут заглядывать в свой резерв на только для того, чтобы не нарушить регламент РФБ на сезон, но и планировать будущее коллектива на перспективу. Это позволит заниматься подготовкой резерва гораздо глубже: взаимодействовать с городскими школами, молодежными командами и командами ДЮБЛа. Сейчас же есть большой разрыв между юношеским, молодежным баскетболом и профессиональным. Все-таки Суперлига-2 не готовит игроков для национальной команды. Мы должны сосредоточиться на воспитании качественных профессиональных игроков с целью привлечения их в резервные сборные.

Чемпион Суперлиги-2 получает возможность перейти в Суперлигу-1.