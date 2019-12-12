В Туле со своим саботажем: «Арсенал» оспорит исключение из Суперлиги

Тульский «Арсенал» готов в судебном порядке обжаловать решение исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ), который постановил исключить команду из розыгрыша Суперлиги-2. Об этом «Известиям» рассказал президент туляков Виктор Усков. Глава РФБ Андрей Кириленко считает, что в матче «Арсенала» со ставропольским «Динамо» был очевидный саботаж со стороны обоих клубов. По его мнению, участники матча целенаправленно нарушали спортивный принцип (практически не атаковали кольцо друг друга в заключительной четверти). Ставропольцы получили предупреждение, так как впервые подозреваются в проведении «странного» матча. У «Арсенала» такое предупреждение уже было в сезоне-2017/18. В истории российского баскетбола это первый случай, когда один из клубов снимается с чемпионата решением руководства РФБ.

По всей строгости

Ставки — одна из многочисленных проблем низших лиг российского спорта. Баскетбол — не исключение. Несколько лет назад РФБ даже обратилась в Министерство спорта с просьбой запретить ставки на детские соревнования. Произошло это после того, как нескольких судей уличили в том, что они играли на тотализаторе на чемпионат России среди девушек моложе 2000 года рождения. На законодательном уровне инициатива федерации была реализована в прошлом году. Однако низшие лиги «взрослого» баскетбола у РФБ очистить пока не получается.

В прошедшие выходные тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» сыграли матч, который стал предметом внимания просмотровой комиссии федерации. В частности, команда хозяев, выигравшая со счетом 82:65, свои последние очки набрала за 6 минут 57 секунд до финальной сирены, после чего игроки туляков начали в большом количестве совершать потери и неточные броски. Со стороны гостей аналогичные действия стали наблюдаться в заключительные пять минут: единственное попадание «Динамо» за это время состоялось из-за трехочковой дуги на исходе времени владения мячом.

Подробно изучив видеозапись матча, а также заключение просмотровой комиссии, исполком РФБ принял решение исключить «Арсенал» из розыгрыша чемпионата России «за матч, в котором отсутствовала спортивная борьба». Ставропольцы получили предупреждение, так как впервые были замечены в подобных играх, у «Арсенала» уже был подобный инцидент в сезоне-2017/18. Тогда во время проходившего в Туле матча против магнитогорского «Динамо» баскетболисты хозяев на протяжении всей игры, скорее всего, умышленно нарушали правила. В результате на 33-й минуте при счете 59:115 матч был прекращен — на площадке остался лишь один баскетболист «Арсенала».

— Я думаю, все уже видели последние семь минут матча «Арсенала» против «Динамо», и, мне кажется, очевидно — это не тот баскетбол, который мы хотим видеть в нашем чемпионате, — отметил в разговоре с «Известиями» президент РФБ Андрей Кириленко. — Поэтому, естественно, мы не можем не реагировать. Когда я пришел на пост главы РФБ, то первым делом мы постарались обеспечить видеотрансляцию всех матчей чемпионата России. Последние четыре года все игры есть в открытом доступе и в случае каких-то странных действий игроков или арбитров мы сразу же получаем обратную связь от многих людей: болельщиков, родственников, друзей игроков, сотрудников клуба… И занимаемся детальным просмотром и оценкой действий всех участников игры.

По словам Андрея Кириленко, такие сигналы крайне важны. Порой сложно доказать — целенаправленно игрок потерял мяч или случайно. Но это не касается игры в Туле, «где был очевидный саботаж», добавил он.

— Я хочу сделать предупреждение игрокам и тренерам других клубов, что в этом плане мы настроены серьезно. Если вы выбираете тропу целенаправленных нарушений, то мы будем наказывать по полной. У нас нет терпимости к ставкам или отсутствию спортивной борьбы, — заявил он.

Дальше суд?

Президент тульского «Арсенала» Виктор Усков не согласен с таким решением исполкома РФБ и заявил, что планируется обращение в суд. Он утверждает, что клуб «ни в чем противозаконном не участвовал».

— Кроме новости на сайте РФБ, мы больше ничего не увидели, нам не поступило официального документа о снятии с турнира, — сказал «Известиям» президент «Арсенала». — Я жду его, и мы в любом случае будем подавать в суд. То решение, которое принял исполком РФБ, несправедливо. Это неуважение к команде, ведь на исполком не позвали представителей «Арсенала». Нам даже не дали высказаться. Такое ощущение, что члены исполкома торопились на обед и впопыхах лишили целый регион профессионального баскетбола. Могу сказать, что команда продолжит существование, мы летим в Тобольск на следующий матч Суперлиги-2.

Андрей Кириленко пояснил: в РФБ были готовы к тому, что тульский клуб станет оспаривать решение.

— Мы не правоохранительные органы, чтобы заниматься расследованием, — подчеркнул он. — Если в этой игре представители команд играли на тотализаторе, это дело должно стать предметом рассмотрения компетентных структур. Нам сложно доказать, что матч был именно договорным, но на лицо явное отсутствие спортивной борьбы. И такого мы не допустим, учитывая, что для «Арсенала» это не первый подобный случай. Понимаю, что это острая проблема и тульский клуб попытается оспорить это решение. Наши специалисты детально проанализируют каждый эпизод этого матча.

Виктор Усков считает, что зачинщиком инцидента были представители ставропольского клуба. По его словам, баскетболисты «Динамо» хотели проиграть с определенной разницей в счете и делали всё для этого. Тренер туляков, по словам президента клуба, на эмоциях решил добиться того, чтобы гости не достигли желаемого результата, и дал задание игрокам не атаковать в последние семь минут.

— Мы предоставили свои объяснения исполкому РФБ, больше никаких комментариев у меня не будет, — пояснил директор ставропольского «Динамо» Владимир Бельчиков. — Если «Арсенал» что-то не устраивает, пусть они еще раз прочитают решение на сайте РФБ.

Также три игрока «Арсенала» были дисквалифицированы до конца сезона-2019/20. Среди них Дмитрий Рытенко, чья фамилия уже фигурировала в разбирательстве РФБ три года назад — тогда федерация временно отстранила 24 игрока Суперлиги за ставки на матчи с участием своих команд. Тогда баскетболисты не получили длительных дисквалификаций, в РФБ мягкость санкций объяснили «чистосердечным признанием вины» с их стороны.