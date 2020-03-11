Эффект Томаса: «Химки» планируют продлить контракт Робинсона

«Химки» планируют продлить контракт с 28-летним центровым Томасом Робинсоном, который изначально был заключен на один месяц. Пятый номер драфта NBA-2012 приехал подменить травмированного Джереми Эванса и, скорее всего, останется в команде до конца сезона. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов. Напомним, что период дозаявок в Единой лиге закончится уже 13-го марта.

Томас Робинсон приехал в «Химки» 6 февраля, когда команда столкнулась с эпидемией травм в передней линии. У габаритного американца было большое желание доказать, что в прошлый приезд заиграть в российском клубе ему помешали травмы, и он сделал всё возможное, чтобы закрепиться в составе. Например, Ти Роб набрал 10 очков в важнейшем матче регулярного сезона Евролиги с «Фенербахче» (пять из пяти — двухочковых), и стал одним из героев домашней встречи с «Автодором» в Единой лиге. В игре с саратовским клубом он набрал 16 очков и 16 баллов за эффективность действий всего за 17 минут на паркете.

— У Томаса еще несколько дней действует просмотровый контракт, — отметил в разговоре с «Известиями» Павел Астахов. — Но судя по тому, как складывается ситуация, мы, вероятнее всего, продлим его договор. Во-первых, он показывает неплохую игру, во-вторых, до сих пор непонятно, когда полностью восстановится Джереми Эванс.

Руководитель «Химок» добавил, что в клубе пока еще думают, продлить контракт на месяц или заключить соглашение до конца сезона.

— Посмотрим, но учитывая, что период дозаявок заканчивается 13-го марта, мы уже не успеем взять кого-то другого, — подчеркнул Павел Астахов. — Поэтому велика вероятность продления контракта до конца текущего сезона.

Робинсон уже выступал за «Химки» в сезоне-2017/18 и даже был второй опцией в атаке после Алексея Шведа. Однако в ноябре 2017 года центровой получил перелом руки в игре с «Фенербахче». Процесс восстановления занял почти три с половиной месяца. После этого Томас так и не смог выйти на свой привычный уровень. Средние показатели американца в самом престижном турнире Европы составили 8,2 очка и 5,8 подбора в среднем за игру. В Единой лиге — 9,3 очка и 5,5 подбора.

Предполагалось, что после ухода из «Химок» баскетболист снова попытается закрепиться в одном из клубов NBA. У него было назначено несколько индивидуальных просмотров, но в итоге Робинсон продолжил карьеру в Китае. За последние два сезона он успел поиграть в «Пекине» и «Сычуань Блю Уэйлз».

В NBA спортсмен отыграл более 300 матчей. На драфте-2012 Томаса Робинсона выбрали под пятым номером — тогда все считали, что «Сакраменто» досталась будущая суперзвезда лиги. Однако игрок так и не смог закрепиться сначала в калифорнийской команде, а затем еще в пяти клубах NBA — «Хьюстоне», «Филадельфии», «Портленде», «Бруклине» и «Лейкерс».

Сезон-2016/17 он провел с Коби Брайантом в составе «Лейкерс», набирая в среднем за матч 5 очков и 4,6 подбора. Эти показатели не убедили тренерский штаб команды из Лос-Анджелеса, и Томас стал свободным агентом. Интерес к его кандидатуре проявляли «Миннесота» и «Бостон», но игрок принял решение отказаться от не гарантированных минимальных контрактов и попробовать свои силы в Европе.