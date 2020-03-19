Финишная кривая: российские клубы против досрочного завершения сезона

Российские баскетбольные клубы готовы в первой половине апреля возобновить сезон, приостановленный из-за угрозы коронавируса. Все команды, за исключением «Локомотива-Кубани», тренируются в штатном режиме и не поддерживают инициативу о досрочном завершении внутреннего чемпионата, как это сделали в Бельгии, Боснии и Герцеговине, Литве, Польше и на Украине. При этом во всех опрошенных «Известиями» клубах приняли дополнительные меры безопасности — начиная от отказа от рукопожатий и заканчивая изоляцией основного состава от резервных команд.

Надежда на апрель

Из-за пандемии COVID-19 в четырех европейских странах решили досрочно завершить баскетбольный сезон, признав победителями действующих лидеров. Топ-чемпионаты пока временно приостановлены, впрочем, как и все международные турниры. Играть продолжают только в Турции. Матчи Евролиги и Еврокубка не будут проводиться минимум до 11 апреля, Единой лиги — до 10 апреля. Именно эти даты — ориентир для наших клубов, которые продолжают тренироваться для того, чтобы достойно завершить сезон.

— Мы дали команде три выходных дня, чтобы понять сложившуюся ситуацию, — рассказал «Известиям» главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис. — Сейчас мы знаем о решениях по возможным датам возобновления Единой лиги и Евролиги и с нетерпением ждем рестарта. Мы приступили к тренировочному процессу и наметили четкий план на ближайшие две недели. Если нам разрешат сыграть какие-то товарищеские встречи, которые необходимы для поддержания хорошей формы, этот план будет корректироваться. Не знаю, возможно это сделать сейчас или нет. Но самое важное, что легионеры не разъехались, все понимают свою зону ответственности и очень хотят доиграть этот сезон до конца.

«Химки» возглавляют турнирную таблицу Единой лиги и идут в зоне плей-офф Евролиги, одержав четыре победы в пяти последних матчах самого престижного турнира Европы. Действующий чемпион Евролиги — московский ЦСКА — уже квалифицировался в плей-офф за шесть туров до окончания «регулярки». Наставник армейцев Димитрис Итудис подчеркнул, что никто из игроков и персонала клуба не заразился коронавирусом.

— Совместно с президентом Андреем Ватутиным мы приняли решение, что продолжаем тренироваться, но в несколько ином режиме, — отметил в разговоре с «Известиями» Димитрис Итудис. — Во-первых, мы приняли решение о том, что все игроки, тренеры и персонал команды живут по графику тренировка–дом, дом–тренировка. Никаких посещений ресторанов, торговых центров, кинотеатров... Во-вторых, мы разработали тренировочный план на ближайшую неделю. Это будут игровые тренировки и посещение тренажерного зала. Слава богу, что ни у кого из наших игроков не выявлен коронавирус и мы можем заниматься без ограничений. И в связи с вынужденной паузой появилась возможность обновить и улучшить некоторые аспекты игры в защите и в нападении.

Правда, сейчас с командой не может тренироваться ее самый результативный баскетболист — Майк Джеймс. Защитник находится в режиме самоизоляции в связи с тем, что принял участие в совместном ужине с игроками «Локомотива-Кубани». Все игроки и персонал «Локо», летавшие на матч с «Калевом» в Таллин (12 марта), были отправлены на карантин после того, как стало известно, что у ассистента главного тренера эстонской команды обнаружен коронавирус. С Джеймсом баскетболисты краснодарского клуба встретились во время пересадки в Москве, когда никто еще не подозревал про случай заражения в «Калеве».

— Я сказал игрокам, чтобы они не обнимались при встрече, не жали постоянно друг другу руки, как это принято в России, — пояснил Димитрис Итудис. — Надо минимизировать все возможные риски распространения вируса. Это не моя прихоть, а рекомендации врачей. Они постоянно с нами, измеряют температуру, дают какие-то советы. Отдельно хочу сказать слова благодарности медикам, которые сейчас работают по всему миру и ценой собственной жизни пытаются нормализовать обстановку.

Наставник ЦСКА считает, что сезон вполне может возобновиться в апреле.

— Надежда у меня есть, несмотря на то что я большой скептик, — отметил Димитрис Итудис. — При этом я очень обеспокоен тем, что во многих европейских чемпионатах объявили победителями действующих лидеров, досрочно завершив сезон. Чемпион должен быть выявлен на баскетбольной площадке, даже в такой форс-мажорной ситуации. Лучше вообще признать турнир недействительным, чем давать золотые медали таким образом.

В клубе «Зенит» — третьем участнике Евролиги от России — придерживаются схожего мнения.

— Команда в полном составе готовится в штатном режиме, согласно тренерскому плану, который составлен с учетом возможного возобновления игр в обеих лигах после 10 апреля, — пояснил «Известиям» генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — Соответственно, мы понимаем, что к этому моменту надо быть готовыми и находиться в оптимальных кондициях. Дополнительные меры безопасности, безусловно, принимаются. Команда тренируется в закрытом режиме, и расписание основной и резервных команд составлено так, чтобы они между собой не пересекались. Все игроки и члены их семей также соблюдают дополнительные меры безопасности. Состояние всех игроков ежедневно мониторится медицинским штабом в особом порядке. В тренировочном центре и в офисе клуба выполняется дополнительная дезинфекция. Мы не бегаем в масках, не протираем мячи и не поддерживаем инициативу о досрочном завершении чемпионатов.

«Финал восьми»

Кажется, «Финал восьми» в Еврокубке — не такой уж и невозможный вариант (восемь команд разыграют трофей по олимпийской системе в заранее определенном городе в течение нескольких дней). Если раньше об этом говорил лишь генеральный менеджер «Виртуса» Лука Баральди, то сейчас идею поддерживают и остальные участники плей-офф. Например, президент «Партизана» Остоя Мияйлович уже предложил провести мини-турнир в Белграде. От России в плей-офф Еврокубка пробился только УНИКС. Главный тренер казанского клуба Димитрис Прифтис заявил, что «Финал восьми» — вполне возможный сценарий развития событий.

— Сейчас не самый захватывающий период для нас, в связи с отсутствием игр, но мы усиленно тренируемся, чтобы сохранить хорошую форму, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Димитрис Прифтис. — Безусловно, мы следим за тем, что происходит в мире. Команда очень внимательно относится к мерам безопасности и рекомендациям врачей с самого начала распространения COVID-19. Мы все заботимся друг о друге, принимаем индивидуальные меры защиты, чтобы избежать или уменьшить возможности контакта с вирусом. Думаю, мы вполне можем вернуться к играм, если ситуация в мире будет улучшаться. Сейчас очень сложно предугадать, когда это произойдет, но я надеюсь, что круговорот вируса закончится и сезон финиширует в своем обычном формате.

«Финал восьми» тоже может быть одним из решений, считает тренер. Это позволит сделать концовку сезона короче, быстрее и менее предсказуемой.

В нынешнем сезоне престиж Еврокубка повысился. В следующий розыгрыш Евролиги попадет не только его победитель, но и финалист.