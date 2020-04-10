Без простоя: Василий Карасев будет работать в женском «Динамо»

Лучший тренер Единой лиги сезона-2015/16, известный в прошлом игрок Василий Карасев вновь вернется к активной тренерской деятельности. Карасев-старший станет ассистентом главного тренера одного из грандов российского женского баскетбола — курского «Динамо». Об этом «Известиям» сообщил агент 48-летнего специалиста Станислав Рыжов. Наставником же бело-голубых в новом сезоне будет олимпийская чемпионка Элен Шакирова, рассказал «Известиям» источник в клубе.

Последним местом работы Василия Карасева был «Зенит», который он тренировал с момента основания команды (в 2014 году Карасев, все игроки и тренерский штаб подмосковного «Триумфа» были приняты на работу в петербургский клуб). Три года подряд Карасев выводил сине-бело-голубых в полуфинал Единой лиги, до выхода в финал и завоевания путевки в Евролигу не хватало одного шага. В сезоне-2015/16 «Зенит» уступил в серии УНИКСу (2:3), через год «Химкам» (2:3), а в «Финале четырех»-2017/18 ЦСКА (67:84). Карасев был уволен со своего поста в конце декабря 2018 года, когда команда угодила в игровой кризис. Его сменщиком стал испанец Жоан Пласа. С тех пор тренер, возглавлявший сборную России на Евробаскете-2013, находился в поисках работы.

И вот она наконец-то нашлась. С сезона-2020/21 Карасев будет ассистентом главного тренера курского «Динамо» — чемпиона Евролиги-2016/17 и четырехкратного серебряного призера чемпионата России.

— В европейском баскетболе сейчас такая ситуация, что практически все клубы, за исключением тех, кто столкнется с большими финансовыми проблемами, сохранят своих тренеров на следующий сезон, — пояснил «Известиям» Станислав Рыжов. — Поэтому Василий Николаевич принял решение ответить согласием на предложение курского «Динамо», чтобы не терять форму. Он будет ассистентом главного тренера.

Станислав Рыжов пояснил, что в случае появления предложения из мужского баскетбола Карасев сможет покинуть тренерский штаб «Динамо».

— Да, у него есть опция выхода из контракта в мужской баскетбол, — заявил агент.

Новым тренером курского клуба будет назначена прославленная российская баскетболистка Элен Шакирова. Она сменит на этом посту серба Момира Тасича. Два сезона (2017/18 и 2018/19) Шакирова руководила «Инвентой» — командой, составленной исключительно из молодых российских игроков. В сезоне-2018/19 курский клуб занял пятое место в премьер-лиге, пропустив вперед только трех грандов женского отечественного баскетбола (БК УГМК, «Динамо», «Надежду») и московский БК МБА. В 2017 году Шакирова тренировала молодежную сборную России (U-20), завоевав с ней бронзу Евробаскета.

— Вопрос о назначении Элен Шакировой уже решен, в ближайшее время об этом объявят официально, — пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Исполнительный директор «Динамо» Виктория Сгонникова отказалась комментировать изменения в тренерском штабе.

— Все объявления будут на официальном сайте ближе к началу нового сезона, — сказала она «Известиям».

Нынешний сезон в женской премьер-лиге не был доигран из-за пандемии коронавируса. В итоге Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение распределить медали согласно турнирной таблице: чемпионом России-2019/20 среди женщин стал екатеринбургский УГМК, второе место заняло курское «Динамо», третье — оренбургская «Надежда».