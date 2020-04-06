Система лето–осень: реально ли доиграть баскетбольные еврокубки

Несмотря на досрочное завершение ряда национальных баскетбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса, руководители Евролиги и Международной федерации баскетбола (ФИБА) надеются доиграть еврокубки-2019/20. Евролига предложила четыре варианта того, как спасти этот сезон. В ФИБА и вовсе уверены, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет завершен в конце сентября — начале октября. Причем при зрителях, в рамках «Финала восьми». Город и место проведения турнира станут известны позже.

Четыре варианта

Исполнительный директор Евролиги Эдвард Скотт назвал четыре возможных сценария завершения сезона главного клубного баскетбольного турнира Старого Света. Первый из них — доиграть оставшиеся шесть туров регулярного чемпионата (54 игры) и все матчи плей-офф (максимум 20 игр) плюс «Финал четырех» (четыре матча) в Кёльне. Причем сделать это так, чтобы не перекраивать календарь, то есть растянуть оставшиеся матчи на два с небольшим месяца, как и планировалось. Но при нынешней динамике распространения COVID-19 это практически невозможно.

Второй вариант — уплотнить календарь, сделать больше «двойных» недель и даже «тройных», если потребуется. В таком случае Евролиге в самом крайнем случае понадобится пять недель на завершение сезона. На Евробаскете-2017 (76 встреч) или чемпионате мира – 2019 (92 матча) уложились в три недели, играя на разных площадках.

Третий вариант — провести все оставшиеся матчи регулярного чемпионата, плей-офф и «Финал четырех» в одном или двух соседних городах, где есть две подходящие арены. Наконец, четвертый вариант: клубы сами решат, что делать с форматом турнира.

— Судя по новостям, во всех странах Европы, в том числе в России, каждый день появляются новые инфицированные, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Ситуация только ухудшается, по мнению специалистов, пик эпидемии не пройден. Поэтому я не представляю, как Евролига хочет доиграть сезон. Что делать, если чемпионат так и не сможет возобновиться? Было бы логично сохранить всех участников нынешнего розыгрыша. Как можно кого-то исключать из турнира или принимать новую команду, если сезон-2019/20 не был завершен.

Ждать до последнего

Если всё же ситуация с COVID-19 пойдет на спад и органы здравоохранения дадут зеленый свет на проведение матчей, у игроков и тренеров команд Евролиги будет три дня, чтобы вернуться в расположение своих клубов, а потом еще 14 дней на обязательный карантин в том месте, где будет проходить турнир. После чего можно начинать играть. Но уже в середине мая необходимо четкое понимание, что организовывать матчи не запрещено — тогда начать можно хотя бы в начале июня и в начале июля всё завершить, отметил в разговоре с «Известиями» президент ЦСКА Андрей Ватутин.

— Из-за пандемии коронавируса практически все европейские команды распущены, — рассказал Андрей Ватутин. — Потребуется время на восстановление авиасообщения между странами, возвращение игроков в расположение клубов, короткий тренировочный сбор. При оптимистичном развитии событий можно постараться доиграть все матчи в июне и начале июля, уплотнив расписание. Тем более что большинство национальных лиг уже объявило о завершении соревнований.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что команда будет готова к возможному возобновлению Евролиги в июне.

— Пока Евролига не приняла решение о досрочном окончании сезона, мы обязаны быть готовыми продолжить чемпионат в любой момент и в любом формате, — подчеркнул «Известиям» Александр Церковный. — Находимся постоянно в контакте с лигой, обсуждаем различные варианты развития событий. Мы дали возможность всем, кто захотел, уехать домой, но и игроки, и тренеры, которые уехали, как только будут сняты ограничения, готовы немедленно вернуться в расположение клуба. Если возникнет необходимость и возможность, что более важно, доиграть сезон в июне, мы никаких проблем не видим. В случае если ситуация позволит возобновить сезон, «Зенит» сразу же подключится.

Другой турнир под эгидой Евролиги — Еврокубок — могут доиграть в рамках «Финала восьми». Восемь участников плей-офф, среди которых есть и казанский УНИКС, разыграют трофей по олимпийской системе в заранее определенном городе в течение нескольких дней.

— Руководство Евролиги пытается завершить сезон любыми способами, чтобы выполнить свои обязательства перед спонсорами и не допустить колоссальных финансовых потерь, — сообщил «Известиям» президент УНИКСа Евгений Богачев. — Они будут ждать до последнего. Поэтому не исключаю, что Евролигу-2019/20 и Еврокубок-2019/20 все-таки доиграют, если ситуация с угрозой распространения коронавируса пойдет на спад и между странами откроют авиасообщение. Но пока сложно назвать хотя бы ориентировочные сроки, а какой в итоге будет формат — полноценный плей-офф или «Финал восьми» — не так и важно. Хотя вариант с плей-офф Еврокубка был бы более справедливым.

В четвертьфинале УНИКС ждет встреча с «Партизаном». В других парах «Виртус» встретится с «Монако», «Уникаха» с «Венецией», а «Промитеас» с «Тофашем».

В ФИБА определились с датами

По аналогичной системе определится и победитель Лиги чемпионов. Причем в ФИБА уже объявили о том, что «Финал восьми» пройдет с 30 сентября по 4 октября по олимпийской системе. Город и место проведения турнира станут известны позже.

Состав «Финала восьми» практически известен. Это шесть четвертьфиналистов турнира: «Бургос», «Нимбурк», «Сарагоса», АЕК, «Тюрк Телеком» и «Хапоэль» из Иерусалима. Еще два участника «Финала восьми» будут определены в парах «Нижний Новгород» — «Дижон» и «Остенде»–«Тенерифе». Точные даты решающих матчей в этих парах будут определены позже.

— Получится ли собрать команду к осени и что делать с истекающими контрактами? Мы сейчас работаем над этими вопросами. И если Лига чемпионов действительно возобновится, то сделаем всё возможное, чтобы доиграть сезон, — пояснил «Известиям» генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов.

В прошлом году победителем Лиги чемпионов стал итальянский «Виртус», одолевший в решающем матче «Финала четырех» в Антверпене испанский «Тенерифе». «Нижний Новгород» дошел до четвертьфинала.