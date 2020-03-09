«Со своим ростом я всё равно играю против самых сильных»

Баскетбольный «Зенит» на прошлой неделе одержал первую победу в Евролиге под руководством нового тренера Хавьера Паскуаля, обыграв «Жальгирис» (76:75), и укрепил позиции в Единой лиге, разгромив «Енисей». Героем встречи с литовским клубом стал разыгрывающий сине-бело-голубых Эндрю Альбиси, набравший 19 очков, сделавший пять подборов и четыре передачи. В интервью «Известиям» игрок сборной Франции рассказал о причинах поражения команды в полуфинале чемпионата мира – 2019, становлении «Зенита», своем кумире и русской кухне.

— Считаете себя героем матча с «Жальгирисом»?

— Я стал самым результативным игроком в составе нашей команды, но практически все свои броски я набирал с передач партнеров. Всего несколько раз атаковал из тяжелых ситуаций или от безысходности. Поэтому в целом неправильно говорить про лучшего игрока. Победила вся команда благодаря качественной защите, самоотдаче и работе нашего тренерского штаба. Да, в концовке игры нам повезло. Кей Си Риверс делал на последней секунде матча практически открытый бросок и мог решить исход встречи, но если говорить про заключительную атаку «Жальгириса» в овертайме, то мы отлично сыграли в обороне. Особенно Тим Абромайтис.

— Вы забили два решающих штрафных в овертайме. Не было мандража перед этим?

— Нет, я успокоился, взял себя в руки и сымитировал ситуацию, когда я бросаю штрафные на тренировке. Еще я вспомнил, как промазал два штрафных в ходе встречи, и решил, что это не должно повториться. Поэтому можно сказать, что я был уверен в себе.

— Перед матчем все говорили, что победа в этом матче гораздо важнее для «Жальгириса», но «Зенит» показал, что не уступает в самоотдаче...

— Нам нужно побеждать, чтобы доказывать себе, фанатам, соперникам и всем скептикам, что мы можем играть в Евролиге. Поверьте, в каждом матче мы играем на победу. Для нас еще ничего не потеряно в Единой лиге, где нам нужно укрепляться в зоне плей-офф. И домашний успех в игре с «Жальгирисом» пойдет только на пользу. Это важная победа для «Зенита».

— Вы один из самых низкорослых игроков Евролиги (рост Эндрю — 178 см, вес — 82 кг. — Ред.). За счет чего вы смогли стать успешным баскетболистом?

— Понимаю, что физически я не самый крепкий игрок, но у меня есть ряд качеств, которые позволяют играть на высоком уровне. Во-первых, скорость. Когда я в оптимальной форме, то могу очень быстро переводить мяч на другую половину, и все это знают. Во-вторых, вы будете смеяться, но, несмотря на мои габариты, по всем показателям я хорошо играю в защите. Если посмотреть расширенную статистику и проанализировать, как часто большие игроки становились в пост-ап против меня и набирали очки, цифры вас удивят. На чемпионате мира – 2019 в Китае в каждом матче я защищался против самого сильного игрока соперников. Хорошо ли я это делал или нет — судите по результатам (Франция заняла третье место, выбив в четвертьфинале сборную США. — Ред.).

Мое баскетбольное становление было сложным. Первый тренер говорил мне, что если я хочу быть профессионалом, мне нужно не только уметь защищаться, но и делать это лучше всех. Иначе тебя сметут с баскетбольного пути.

— Какой вес при такой силе вы жмете от груди?

— Я давно не делал это упражнение. Помню, что мог поднять 110 кг при весе 80. Даже интересно, какой вес смогу сделать сейчас.

— Есть ли человек, на которого вы равняетесь?

— Самый яркий пример для меня — Джонни Линехан по прозвищу Вирус (известный в прошлом игрок, который занимает первое место в истории NCAA по количеству перехватов. — Ред.). Я видел его вживую — он был еще меньше, чем я. Но так, как он играл в защите, никто и никогда не играл! При росте 175 см он показывал просто невероятные вещи. Коби Брайант говорил, что это самый сумасшедший защитник, которого он когда-либо встречал. А как вы понимаете, Коби разбирался в оборонительных игроках.

— Ваш стиль игры в защите очень похож на манеру поведения бойца UFC или в целом ММА. Не увлекаетесь этой дисциплиной?

— Я не большой поклонник, но уровень интереса со стороны зрителей в последнее время переходит все границы. Всем нравится ажиотаж, который привлекает к себе Конор Макгрегор, с некоторых пор все говорят про непобедимость Хабиба и его подготовку к бою против Фергюсона (поединок можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ. — Ред.). Чтобы заниматься этим спортом, надо быть немного сумасшедшим, но это совсем не означает, что вне клетки они такие же. Часто даже наоборот.

— Как вам жизнь в Санкт-Петербурге? Можете сравнить его с родной Францией или Андоррой, где вы также играли?

— Я из Парижа и обожаю этот город. Санкт-Петербург я пока не смог оценить по достоинству, но впечатлен многими архитектурными объектами и грандиозным центром. Если говорить про погоду, больше всего мне нравится в Андорре. Там много снега, можно покататься на лыжах всей семьей. Плюс там очень маленькая территория, практически все друг друга знают и приветствуют. Петербург же — огромный город, хотя меня иногда узнают и просят сфотографироваться.

— Бывало, что вы плутали в городе?

— Нет, но если я сталкивался с какими-то бытовыми вопросами, то мне сразу же шли на помощь и помогали. Могу сказать, что в России живут очень добрые и отзывчивые люди. К тому же в Петербурге все хорошо говорят по-английски.

— Как вы относитесь к русской кухне?

— Ой, я не очень много пробовал русских блюд. Однажды я съел очень неплохой десерт, но не помню названия.

— Борщ, голубцы, вареники?

— Борщ? Нет, никогда не пробовал (смеется).

— Вы так долго в России, и не было возможности зайти в русский ресторан?

— Вариантов, где можно поесть, очень много. Я всегда ем то, что мне нравится, но обещаю, что зайду на что-то сугубо русское.

— На прошедшем в Китае чемпионате мира сборная Франции, обладая одним из самых сильных составов за последний десяток лет, заняла третье место. Чего вам не хватило в полуфинале с Аргентиной?

— Опыта. Нам противостояла очень опытная команда во главе с Луисом Сколой. Их подготовка к матчу, как оказалось, была более правильной. Уверен, в случае повторного матча всё было бы иначе. В целом я воспринимаю тот ЧМ как хороший урок и бесценный опыт.

— Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль постоянно говорит про ментальность победителя. Вы в предыдущем вопросе тоже вскользь коснулись этой темы. Что же это такое?

— В жизни профессионального спортсмена есть игры более важные и менее важные. Подготовка к ним, по версии многих, должна различаться. На самом же деле, надо относиться к каждой игре как к решающей. Атмосфера, настрой, хладнокровие, уверенность и другие качества входят в эту самую ментальность. Мне так кажется.

— Вы достаточно закрытый человек, и в интернете мало информации про вас. Я нашел информацию, что свою первую игру в составе сборной Франции вы провели, выйдя на замену вместо чемпиона NBA Родрига Бобуа.

— Нет, это не так. Я уже был в команде, а Бобуа не удалось себя раскрыть в сборной из-за травм, хотя он прекрасный баскетболист. Тем более я прошел через все сборные страны, поэтому место в составе Les Blues мною заслужено.

— Кто лучший игрок в истории Франции?

— Если брать в целом — конечно, Тони Паркер. Я бы добавил Бориса Диао, но он тоже завершил карьеру. Из действующих баскетболистов выделю Руди Гобера. Он из центровых, которые постоянно забивают сверху, делает много подборов, хорош в защите. Из защитников остановлюсь на Нандо де Коло, который играет на моей позиции. К сожалению, этот год нельзя записать ему в актив, но он очень сильный игрок.

— Как вы относитесь к окнам ФИБА для сборных, которые команды проводят резервными составами?

— Мне сложно говорить про это, так как я очень хорошо выступил за сборную во время этих самых окон. С одной стороны, можно найти игроков, которые могут раскрыть себя с лучшей стороны, а с другой — все хотят видеть звездных баскетболистов в своих сборных. Конечно, ситуация ужасная, но надо найти компромисс, чтобы баскетбол на уровне сборных был на высочайшем уровне.

— «Зенит» — это не только баскетбол, но и футбол и волейбол. Удалось побывать на матчах этих команд?

— Да, один раз я был на матче футбольного «Зенита». Очень понравилась атмосфера, царившая на стадионе.

— Что для вас сейчас означает БК «Зенит»?

— «Зенит» — команда, которая хочет расти из года в год. Сложно требовать от коллектива в первый сезон Евролиги большого количества побед. Но уверен, что с каждым матчем команда прибавляет. Так же будет и с каждым сезоном.

— Какова ваша роль в «Зените»?

— Для меня ситуация складывается так же: это мой первый год в клубе, первый год в России, первый год в Евролиге. Я расту вместе с командой, и я готов это делать и дальше. Разве не так должно быть?