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Второй заход: Евгений Валиев постарается вновь закрепиться в составе «Химок»

Первый раз баскетболисту сборной России помешали пропуск предсезонки из-за ЧМ и травма
Фото: Евгений Вотинцев (БК ПАРМА)
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Второй заход: Евгений Валиев постарается вновь закрепиться в составе «Химок»
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2020-04-17 18:57:23
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В «Химках» готовы дать второй шанс 29-летнему форварду Евгению Валиеву. Об этом «Известиям» рассказал наставник желто-синих Римас Куртинайтис. Вторую часть сезона-2019/20 баскетболист сборной России провел в аренде в «Парме», став одним из ключевых игроков в ротации пермяков. В подмосковном клубе Валиев не смог выдержать конкуренцию. Помешало отсутствие полноценной предсезонной подготовки из-за участия в чемпионате мира – 2019 в Китае и обидная травма колена.

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Новая попытка

Валиев перешел в «Химки» в конце июня 2019 года, практически сразу после ухода в «Зенит» Андрея Зубкова. Получился своеобразный обмен тяжелыми форвардами между подмосковным и петербургским клубами. Увы, оба баскетболиста не выиграли от этих перемен. И если Зубков, восстановившись после травмы, стал получать игровое время, то Валиев провел за «Химки» только один матч в Единой лиге.

Для поддержания формы баскетболист поиграл за «Химки-Подмосковье» в Суперлиге-1, а в декабре прошлого года отправился в аренду в «Парму». До вынужденного завершения сезона-2019/20 Валиев успел сыграть в десяти матчах, в среднем набирая 5,8 очка и 4,8 подбора за почти 16 минут на паркете. Такая игра даст форварду возможность вновь получить шанс проявить себя в клубе Евролиги.

валиев
Евгений Валиев (в центре)

Евгений Валиев (в центре)

Фото: Евгений Вотинцев (БК ПАРМА)

Валиев имеет контракт с «Химками» на следующий сезон, и он начнет предсезонку с нами, — отметил в разговоре с «Известиями» Римас Куртинайтис. — Там всё будет зависеть уже от него. Ему надо проявить свои лучшие качества, чтобы отвоевать место в составе.

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В прошлых предсезонных сборах Евгений Валиев так и не смог поучаствовать.

— Он приехал после сборной и получил травму колена, — напомнил Римас Куртинайтис. — После этого Валиев не тренировался с командой два месяца. Потом сезон начался, и у нас был полный ростер — 15–16 человек. Все позиции были закрыты здоровыми игроками. Я выпустил Женю на один из матчей Единой лиги, но он не мог влиться в нашу игру, учитывая пропуск предсезонки. Он не до конца понимал, что мы играем в защите и в нападении. Все-таки этот сезон был особым. Из-за сдвоенных недель в Евролиге мы проводили по три игры за семь дней. Времени тренироваться не было. В сезоне-2019/20 мы больше занимались теорией, просмотром видео, чем физическими занятиями. Иначе можно было функционально «убить» команду. В итоге это дало промежуточный результат, но не предоставило возможности игрокам, пропустившим предсезонку, подтянуться к уровню основы.

Официальный представитель форварда Валерий Холин подчеркнул, что «Парма» готова оставить Валиева после окончания аренды, но приоритет для него — закрепиться в «Химках».

валиев
Римас Куртинайтис (в центре)

Римас Куртинайтис (в центре)

Фото: Евгений Вотинцев (БК ПАРМА)
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Валиев — это один из немногих игроков, который способен адаптироваться в любой команде, — рассказал «Известиям» агент. — Он всегда играет на грани фола, идет до конца, выполняет очень много «черновой работы» и не стыдится этого. Свою невидимую роль он делает видимой. Это может не отражаться в статистике, но дает партнерам правильный импульс, заряжает команду на победу. Так было в «Зените» и «Парме». В «Химках», к сожалению, травма не дала Евгению проявить себя, но у него есть еще год, чтобы доказать свой уровень. Он достоин получать игровое время в клубе Евролиги. На мой взгляд, это лучший российский игрок, способный эффективно сыграть на позиции четвертого и при необходимости пятого номера.

В сезоне-2018/19 Евгений Валиев провел 26 матчей в рамках Единой лиги за «Зенит», где набирал 5,8 очка и совершал 3,2 подбора за почти 17 минут на площадке. В рамках Еврокубка форвард отыграл 14 матчей, в которых записывал на свой счет 4,5 очка, 2,4 подбора за 14,5 минуты. Всего в составе «Зенита» игрок сборной провел пять сезонов, дважды выиграл бронзовые медали Единой лиги и одно время даже был капитаном команды. До переезда в Северную столицу Валиев выступал за пермский «Урал-Грейт» (2005/06), московский РВК (2006/07) и подмосковный «Триумф» (2007–2014).

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Данк через Гобера

Также в следующем году свой шанс в «Химках» может получить и другой клиент Валерия Холина Андрей Десятников. В сезоне-2019/20 25-летний центровой провел шесть игр в Единой лиге, набирая 1,8 очка и 1,2 подбора.

— Мы много работали с Десятниковым индивидуально, — рассказывал в интервью «Известиям» Римас Куртинайтис. — У него хорошие физические данные, он трудоголик, очень полезен в тренировочном процессе. Нашим основным центровым, тому же Букеру, было очень полезно на тренировках противостоять такому рослому парню (рост Десятникова — 220 см. — «Известия»). Это дало свои плоды, Девин очень сильно прибавил в игре под кольцом. Что касается его игрового времени, то очень сложно прийти из ниоткуда — все-таки в «Зените» время Андрея было сильно ограничено — и сразу начать приносить пользу в Евролиге. Повторюсь, у него хорошее тело, скорость, мышление, но есть проблема с психологией. Десятников иногда впадает в ступор и делает неправильные вещи на паркете. Ты спрашиваешь его, почему он принял такое решение. Он отвечает: не знаю. При этом я продолжаю надеяться, что он преодолеет этот момент и у парня появится уверенность в собственных силах. У него еще год контракта с «Химками». Возможно, из нашего сотрудничества что-то получится.

валиев
Андрей Десятников

Андрей Десятников

Фото: Наталия Добриян (БК Цмоки-Минск)

Андрей Десятников также выступал за сборную России. В национальной команде баскетболист дебютировал в 2015 году, попав в окончательную заявку на чемпионат Европы. Тот Евробаскет неудачно сложился для нашей сборной, которая не смогла выйти из группы. Однако Десятников всё же заявил о себе. Слэм-данк центрового через блок Руди Гобера в матче со сборной Франции впоследствии был назван одним из десяти красивейших моментов турнира.

После этого о Десятникове заговорили как о новой надежде российского баскетбола. Но последние годы игрок вряд ли может занести себе в актив. Основная причина тому травмы, которые постоянно мучили баскетболиста.

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