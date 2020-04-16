«Мозгов был готов помочь нам в плей-офф»

Пандемия коронавируса вряд ли позволит завершить сезон в баскетбольной Евролиге, шансов на это практически нет, считает главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис. В интервью «Известиям» олимпийский чемпион-1988 также рассказал, что Тимофей Мозгов вернулся к полноценным тренировкам после двух лет простоя, оценил перспективы заключения нового контракта с Алексеем Шведом, а также прокомментировал возможный уход Энтони Гилла и назначение своего соотечественника Артураса Карнишоваса на пост вице-президента по баскетбольным операциям «Чикаго».

— Как вы проводите время на карантине? Добрались в Литву без приключений?

— Когда я покидал Россию, уже были проблемы с международными рейсами. Поэтому мы с помощниками по тренерскому штабу «Химок» прилетели в Калининград, арендовали машину и добрались до границы Литвы, которую перешли пешком. Затем, чтобы соблюсти двухнедельный карантин, отправились ко мне на дачу, под Каунасом. У меня большой дом, рядом лес. Так что мы хорошо провели время, много гуляли и даже успели немного порыбачить.

Вот те, кто попал на карантин в однокомнатной квартире, — им сейчас очень тяжело. У меня же есть возможность двигаться, хотя спортивная форма в любом случае теряется. Последние шесть-семь месяцев я питался один раз в день — только обедал. Это помогло мне сбросить 8 кг, но, похоже, за период карантина я вновь их наберу (смеется).

— Насколько жестко в Литве следят за соблюдением самоизоляции?

— В выходные была католическая Пасха. Литва — небольшая страна, и во время таких праздников все начинают выходить, навещают родственников в дальних селениях. Чтобы этого не произошло, полицейские перекрыли границы между городами, поставили блок-посты. На улицах было много сотрудников правоохранительных органов, честно, это напоминало военное положение. Сейчас немного поспокойнее. На этой неделе я ездил в магазин. Надел маску, перчатки. Заметил, что так поступили практически все, кто был в продуктовом в это же время. Это показывает, что народ держится сознательно и пытается принять дополнительные меры защиты.

Фото: Единая Лига ВТБ/Ира Сомова Римас Куртинайтис

— Случалось ли что-то подобное в стране на вашей памяти?

— По масштабам что-то похожее было в 1992 году. Я приехал из Германии, и в Литве тогда активно боролись с организованной преступностью. В стране образовалось много банд, они называли себя «семьями», как в Италии. Тогда полиция и армия бросили все силы для нормализации ситуации. Перекрывались города. Было много блокпостов, постоянно надо было носить с собой документы для проверки личности. Баскетболистов в стране знали хорошо, но даже нас останавливали довольно часто.

— В целом, в каком вы сейчас настроении?

— Я не унываю, ведь это вызов для всех. Все встали на одну линию — богатые и бедные, политики и рабочие, европейцы и африканцы. Вирус всех уравнял, и для каждого из нас один шаг может стать неверным. Все в одном корабле у моря. Надеюсь, что эта ситуация сплотит как можно больше людей. К тому же мы постоянно заняты, даже в отпуске находятся какие-то срочные дела. Сейчас же всё замедлилось, всё закрыто и у всех появилось гораздо больше времени, чтобы провести его с семьей. Это бесценно. Наконец-то мы узнаем имена наших жен и детей (смеется).

— Евролига еще сохраняет надежду доиграть сезон-2019/20. Что вы об этом думаете?

— Доиграть хотелось бы — но не вижу вариантов, как это сделать. Давайте рассуждать вместе. Самое реальное предложение — провести все оставшиеся матчи в одном городе. Допустим, это будут Афины. Но как баскетболисты вернутся в расположение своих клубов? Как представители российских, испанских или турецких клубов долетят до Греции? Границы перекрыты, и когда они откроются — непонятно. Ведь во всех странах разная эпидемиологическая ситуация.

Но давайте допустим, что все границы открылись — игроки добрались до своих баз, и у нас будет две недели, чтобы подготовиться к концовке сезона. Как тренер, могу сказать, что это невозможно. Уровень будет очень низкий, матчи будут заканчиваться со счетом 45:40. Ведь во всех странах закрыты даже фитнес-центры, нельзя побегать в парке. Поэтому игроки выпали из тренировочного режима, наверняка набрали лишние килограммы, хотя мы и присылаем каждому индивидуальные планы подготовки.

— При этом все понимают мотивацию Евролиги доиграть этот сезон любой ценой…

— Да, конечно. Им надо выполнять обязательства перед спонсорами, обеспечить возобновление телетрансляций. Я тоже за то, чтобы доиграть — и Евролигу, и Единую лигу. Но только в том случае, если не будет риска для здоровья людей и мы получим разрешение от властей.

— В любом случае сезон-2019/20 Единой лиги уже завершен. Назовете трех лучших игроков «регулярки»?

— Алексей Швед, Майк Джеймс. Много достойных кандидатов на третью позицию, но я назову Густаво Айона. Пару лет назад я уже списал его со счетов, но мексиканец выглядел очень здорово и был ключевой фигурой в «Зените». Когда он играет — петербургский клуб выигрывает, когда нет — результат отрицательный.

Фото: БК Зенит/Виктория Ламзина Густаво Айон

— А кого бы выделили из тренеров?

— Хочу отметить работу Казиса Максвитиса. У него был хороший период в чемпионате Литвы, он даже выводил «Нептунас» в Евролигу. Переехав в Россию, Казис подтвердил свой высокий уровень, «Парма» была очень опасной командой и я бы не хотел встретиться с ней в первом раунде плей-офф. Думаю, что он один из самых перспективных тренеров Европы, и важно, что он хороший человек — не страдает звездной болезнью, настоящий фанат баскетбола.

— Как в таких условиях неопределенности планировать трансферную кампанию?

— Какие-то движения уже начались. Мне звонили агенты по некоторым нашим игрокам — спрашивали, свободны ли они на следующий сезон. Но могу честно сказать, что мы в «Химках» никогда не стремимся сформировать состав в первый месяц межсезонья. Обычно это июнь. Цены на игроков в этот период бешеные. Мы предпочитаем выждать момент, и аккуратно начинаем переговоры в июле. А до этого еще 2,5 месяца, так что наш график пока в норме, мы никуда не спешим.

— Я слышал, что незадолго до карантина Тимофей Мозгов начал тренировки в общей группе. Это так?

— Да, он проводил полноценные тренировки на протяжении почти двух недель. На игру с «Баварией» в Евролиге я не планировал его выпускать, но в ближайшем матче Единой лиги мы бы точно попробовали Тимофея.

— Как он выглядел на тренировках?

— Не «божил», но показывал неплохой баскетбол. После двух лет простоя каждому было бы тяжело сразу выйти на прежний уровнь, но до стадии плей-офф, я думаю, он бы разыгрался и приносил нам пользу. Про Мозгова могу сказать, что после подписания контракта с «Химками» наш медицинский штаб проделал невероятную работу по его восстановлению. Он летал на лечение в Германию, Испанию, мы обращались за информацией к одному известному литовскому врачу, российским докторам. Думаю, что он прибавил на 70–80% по сравнению с сезоном-2018/19.

— Он способен выйти на тот уровень, который был до этой серьезной травмы?

— Так комфортно, как раньше, ему уже не будет. Колено будет побаливать в определенных ситуациях, но он должен к этому приспособиться. Верю, что Мозгов «не идет с горы» и мы еще увидим отличные матчи в его исполнении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Тимофей Мозгов

— Летом 2019-го вы взяли в команду другого российского центрового, Андрея Десятникова, но он почти не играл в этом сезоне. В чем его проблема?

— Мы много работали с ним индивидуально. У него хорошие физические данные, он трудоголик, очень полезен в тренировочном процессе. Нашим основным центровым, тому же Букеру, было очень полезно на тренировках противостоять такому рослому парню (рост Десятникова — 220 см. — «Известия»). Это дало свои плоды, Девин очень сильно прибавил в игре под кольцом. Что касается его игрового времени, то очень сложно прийти из ниоткуда — все-таки в «Зените» время Андрея было сильно ограничено — и сразу начать приносить пользу в Евролиге.

Повторюсь, у него хорошее тело, скорость, мышление, но есть проблема с психологией. Десятников иногда впадает в ступор и делает неправильные вещи на паркете. Ты спрашиваешь его, почему он принял такое решение. Он отвечает: не знаю. При этом я продолжаю надеяться, что он преодолеет этот момент и у парня появится уверенность в собственных силах. У него еще год контракта с «Химками». Возможно, из нашего сотрудничества что-то получится.

— В двух играх вы выпустили на паркет 22-летнего Игоря Вольхина. Это будущее российского баскетбола?

— Он провел с нами всю предсезонку. Безусловно, у него есть пробелы в технике, которые закладываются в спортшколе, но в целом это очень способный парень. Я рассчитывал на его помощь еще в этом сезоне, но Игорь получил травму колена. Центровой выбыл примерно на месяц, потом набирал форму в Суперлиге-1. К тому моменту у нас уже была полная обойма игроков и места ему не нашлось. Но я пристально слежу за его игрой. Когда есть возможность, всегда иду вживую смотреть нашу вторую команду. Вольхин и еще несколько игроков из «Химки-Подмосковье» вполне способны усилить основу. Мы очень хотим подтягивать своих ребят в главную команду.

— А что скажете про ветеранов Сергея Моню и Егора Вяльцева. Они останутся в команде?

— Я очень доволен ими. Были моменты, когда я не выпускал Моню или Вяльцева в двух играх подряд, но когда они выходили на паркет в следующем матче, то были готовы на все 100%. Порой играли в Единой лиге по 20-25 минут и приносили много пользы. Это говорит об их колоссальном опыте. К тому же они лидеры команды в раздевалке, имеют непререкаемый авторитет, лидеры в тренировочном процессе. Так что Моня и Вяльцев — это сердце «Химок», на следующий год я вижу их в нашей команде.

— Правильно я понимаю, что удержать Алексея Шведа — приоритетная задача в межсезонье?

— В прошлом сезоне Георгиос Барцокас, а в этом я строили всю команду вокруг Шведа. Он лидер, лучший российский игрок и один из лучших баскетболистов Европы. А как он играл в феврале и марте — это идеально. Послушно, хорошо защищался, чувствовал ответственность за результат команды. Поэтому я был бы рад видеть его в составе «Химок» в ближайшие годы. При этом я не понимаю, как и когда будет сформирован наш новый бюджет, чтобы что-то утверждать.

— Есть информация, что Энтони Гилл может покинуть команду. С вашим приходом его игровое время заметно сократилось…

— Этому есть несколько причин. Во-первых, практически весь сезон-2018/19 он пропустил из-за травмы спины и по ходу нынешнего сезона восстанавливался около трех недель после неудачного столкновения с центровым «Милана» Калебом Тарчевски. Во-вторых, у нас в ростере 12 человек, каждый из них заслуживает игрового времени, и распределить его поровну не получится.

При этом Гилл делал всё, что я от него требовал. Он хороший игрок и в команде с меньшей конкуренцией, скорее всего, показывал бы более высокую статистику. Также скажу, что Энтони — дорогой баскетболист и я, как уже говорил, пока не знаю наш бюджет на сезон-2020/21. Да, его контракт подошел к концу, но он у меня на виду. Мы будем вместе думать, как поступить дальше.

Фото: БК Химки/Евгений Солодов Энтони Гилл

— Одна из главных баскетбольных новостей этой недели — назначение вашего соотечественника Артураса Карнишоваса на пост вице-президента по баскетбольным операциям «Чикаго». Как в Литве отреагировали на эту новость?

— Все газеты пишут об этом. Артурас — большой молодец, что достиг таких высот в NBA. Шаг за шагом. Поработал скаутом, помощником генерального менеджера, отлично проявил себя на руководящей позиции в «Денвере», теперь постарается вернуть величие «Чикаго». Он был сильным игроком, ключевым баскетболистом сборной после ухода моего поколения. Также он был одним из первых литовцев, уехавших в США. С первого раза он не поступил в американский колледж из-за плохого знания английского, но остался в стране и поставил себе задачу идеально выучить язык за год. В итоге он поступил, ярко проявил себя в NCAA, затем доминировал в Европе, а потом стал управленцем в NBA. Отличная карьера и пример для молодых ребят. Могу только похвалить его за трудоспособность и пожелать удачи на новом месте.

Фото: TASS/Imago Артурас Карнишовас

— Когда вы были ближе всего к попаданию в NBA?

— Как игроку мне поступало такое предложение в 30 лет. Я сказал, что вы опоздали на 10 лет. Я уже прошел пик карьеры и не был готов оказаться на вторых-третьих ролях в NBA.

В качестве тренера у меня тоже был шанс уехать. Пять лет подряд я работал в «Тревизо Кэмп». Это летние сборы для 60 самых перспективных игроков мира. Каждый год в Италию приезжало семь тренеров из клубов NBA. Мы много общались, составляли тренировочные планы, вместе проводили свободное время. И один раз мне сказали — Римас, если хочешь, то мы можем взять тебя в свой тренерский штаб. Речь шла об одном из клубов лиги, не буду говорить его название. Но поймите, тренерский штаб клуба NBA — это 15-17 человек, там есть четкое разделение. Тренер по броскам, фолам, дриблингу… Возможно, принять это предложение было бы хорошо для моего CV, но в тот год я выиграл Еврокубок с «Ритасом» и имел хорошие перспективы в качестве главного тренера. По прошествии лет, могу уверенно сказать, что сделал правильный выбор. Всё сложилось хорошо, хотя у меня до сих остались нереализованные мечты. Посмотрим, как дальше всё пойдет.

— В заключение могли бы вы обратиться к болельщикам «Химок»?

— В первую очередь, я хочу поблагодарить их за сезон-2019/20. В Мытищах, Химках, на арене ВТБ — всегда был полный зал. Вы очень помогли нам добиться высоких результатов. Жаль, что сезон не завершился, ведь мы имели много амбиций и возможностей взять титулы. Надеюсь, всё будет хорошо, за лето ситуация с распространением коронавируса уляжется и мы вновь встретимся с вами в октябре.