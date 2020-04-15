По волжским законам: «Автодор» расстался со всеми легионерами

Баскетбольный «Автодор» по традиции последних лет расстался со всеми иностранными игроками, выступавшими в команде в завершившемся сезоне. Об этом «Известиям» рассказал президент клуба Владимир Родионов. При этом он сохраняет надежду, что американский защитник Маркел Старкс может вернуться в команду, если не найдет себе более статусное место работы. Также пока неизвестна судьба главного тренера «Автодора» Доналдаса Кайриса. Литовец, ставший наставником волжан в начале февраля 2020 года, может вернуться на родину и возглавить один из ведущих клубов страны — столичный «Ритас».

В Единой лиге – 2019/20 цвета «Автодора» защищали сразу 11 легионеров. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса в заявке значилось шесть иностранцев: американцы Айзея Хикс, Маркел Старкс, Райан Боутрайт и Орландо Джонсон, сенегалец Мухаммад Фэй и француз Муаммаду Жайте.

— Все легионеры покинули команду, со всеми мы расстались по-хорошему, — отметил в разговоре с «Известиями» Владимир Родионов. — К сожалению, никто, кроме Маркела Старкса, не оправдал наших ожиданий. У многих был солидный опыт, и, как мне казалось, они подходили под наш скоростной стиль игры, но в этом сезоне наши результаты были довольно слабые.

В 18 матчах волжане одержали только пять побед и находились на последнем месте в турнирной таблице (хотя у белорусского «Цмоки» было на один выигрыш меньше). Тем не менее сразу два игрока «Автодора» попали в список героев сезона по версии «Известий»: Никита Михайловский — как лучший молодой игрок; Айзея Хикс — как один из лучших защищающихся баскетболистов (лидер турнира по блок-шотам — 28 в 14 играх). Упомянутый 29-летний Маркел Старкс также показал высокую статистику, в среднем набирая 14,4 очка (15-й результат в Единой лиге), 5,9 передачи (5-й) и 2,9 подбора.

— Маркел теперь мечтает перейти в топ-клуб, — пояснил Владимир Родионов. — Хочу пожелать ему только удачи, но если у него не получится трудоустроиться, мы готовы вновь поработать с ним в следующем сезоне.

Фото: Единая Лига ВТБ/Ира Сомова Доналдас Кайрис

«Автодор» также единоличный лидер Единой лиги по тренерским перестановкам — за последние пять лет в клубе сменилось уже 15 наставников. 42-летний Доналдас Кайрис стал третьим после Евгения Пашутина и Предрага Крунича, кто возглавлял команду в сезоне-2019/20. Под его руководством волжане провели всего три матча — победа над «Цмоки» и выездные поражения от «Химок» и «Зелены Гуры». Хотя контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2020/21, эти игры могут стать последними в его саратовской карьере.

— Доналдас — главный претендент на пост главного тренера «Ритаса», — рассказал «Известиям» источник в литовском клубе. — Высока вероятность, что сторонам удастся договориться о долгосрочном соглашении.

«Ритас» — двукратный победитель Еврокубка и пятикратный чемпион Литвы. Клуб из Вильнюса — исторически главный конкурент «Жальгириса». Для любого литовского тренера большая честь поработать в такой команде. Владимир Родионов отказался комментировать эту информацию.

— По Кайрису пока ничего не могу сказать, поживем — увидим, — сказал президент «Автодора». — Сейчас такая ситуация в стране и в мире, что многим не до спорта. До середины мая о чем-то говорить вообще нет смысла.

Доналдас Кайрис — самый молодой главный тренер в истории Единой лиги. В прошлом сезоне под его руководством эстонский «Калев» занял седьмое место в регулярном чемпионате. В плей-офф эстонцы всухую уступили УНИКСу (0:3), после чего Кайриса уволили, а «Калев» решили доверить латвийскому наставнику Робертcу Штельмахерсу. Сезон-2019/20 Кайрис начинал в тренерском штабе «Олимпиакоса», но покинул греческий гранд после отставки своего соотечественника Кястутиса Кемзуры.