«Сейчас я на пике формы»

Капитан БК «Автодор» Артем Забелин проводит, пожалуй, лучший сезон в своей карьере. Стабильная игра 31-летнего центрового позволила ему принять участие в Матче всех звезд Единой лиги, а также впервые получить вызов в национальную сборную. В своем дебютном матче с Болгарией чемпион Евролиги-2007/08 набрал два очка и сделал шесть подборов. В решающей игре квалификации с Финляндией баскетболист остался вне заявки, но сполна прочувствовал атмосферу в пермском дворце спорта «Молот», поддерживая команду с первого ряда.

Артем Забелин — воспитанник саратовского баскетбола. Он считался одним из самых перспективных игроков своего поколения и даже дважды — правда, безуспешно — выставлял свою кандидатуру на драфт NBA (2009, 2010). В 2007 году игрок подписал пятилетний контракт с ЦСКА. В составе армейцев Забелин стал чемпионом Евролиги, трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и чемпионом Единой лиги ВТБ. Однако проявить себя в полной мере в составе московского клуба ему помешала тяжелая травма колена. После ухода из ЦСКА игрока продолжали преследовать травмы и многие уже списали его со счетов, но возвращение в «Автодор» в сезоне-2015/16 помогло Артему Забелину перезапустить свою карьеру. В течение трех сезонов он показывал себя полезным и надежным игроком ротации, а в этом году стал настоящим лидером клуба. В интервью «Известиям» баскетболист рассказал о желании закрепиться в составе национальной команды, а также оценил шансы «Автодора» на выход в плей-офф Единой лиги.

— Вы довольны своей игрой в этом сезоне?

— Да, вполне. Я уверен в своих силах, получаю удовольствие от игры. Рад, что тренеры сборной заметили мой прогресс и вызвали на заключительные матчи квалификации. Это очень приятно. Тем более в моем возрасте — ведь можно сказать, что я уже ветеран российского баскетбола.

— Что мешало вам дебютировать в национальной команде раньше?

— Предыдущие годы были не так удачны для меня. Где-то подвели травмы, где-то я сам не показывал игры уровня сборной. Но всему свое время — сейчас я нахожусь на пике своей формы и получил шанс дебютировать за национальную команду.

— Удовлетворены итогами первого вызова?

— Конечно, ведь сборная вышла на чемпионат мира-2019, одержала две яркие победы. Если в Болгарии мы быстро решили исход матча в свою пользу, то в поединке с Финляндией заставили понервничать болельщиков. Славу богу, в четвертой четверти ребята поймали кураж и не оставили финнам никаких шансов. Большую роль в этой победе сыграли пермские болельщики, которые весь матч гнали команду вперед.

— Поставили перед собой какую-то цель в 2019 году? Возможно, поехать на чемпионат мира?

— Я уже сыграл в Матче звезд в этом году, дебютировал за национальную команду. Следующая цель — закрепиться в сборной.

— В «Автодоре» опять произошло несколько тренерских рокировок — Евгений Пашутин уже четвертый наставник команды по ходу сезона-2018/19. Как это отражается на команде?

— Понимаете, не мое дело рассуждать о том, хорошо это или плохо. От игроков мало что зависит. Поэтому, кто бы ни возглавил «Автодор», моя задача — показывать хорошую игру, приносить пользу на площадке и быть объединяющим звеном между командой и тренерским штабом. Понятно, что такие частые смены порой сбивают с толку. Каждый раз надо подстраиваться, привыкать к новым требованиям. Но мы профессионалы и должны принимать все решения руководства.

— После 17 сыгранных матчей «Автодор» идет на восьмом месте в Единой лиге. Ваша команда способна удержаться в зоне плей-офф?

— Мы обязательно должны пройти в плей-офф. В прошлом году мы заняли пятое место в чемпионате, опередив «Химки» в турнирной таблице. Надо держать эту планку и как можно чаще радовать болельщиков победами. Впереди у нас непростой календарь — предстоят матчи как с лидерами, так и с прямыми конкурентами. Важно подойти к решающим играм в хорошей форме.

— В 1/8 финала Кубка ФИБА Европы ваш клуб ждут две игры с немецким «Вюрцбургом». Готовы одержать победу?

— Вполне. Несмотря на то что немецкий клуб показывает отличные результаты в этом сезоне, думаю, у нас хорошие шансы на выход в 1/4 финала.

— Сейчас очень хвалят молодых игроков «Автодора» — лидеров молодежной сборной России Никиты Михайловского, Антона Квитковских и Александра Петенева. Вы тренируетесь с ними каждый день, у парней действительно большое будущее?

— Я считаю, что они отлично развиваются, внимательно слушают более опытных партнеров и тренеров, следят за своей формой. Прошлым летом они вывели сборную на чемпионат мира, очень уверенно смотрелись на фоне своих сверстников на Евробаскете (U-19). Желаю теперь им здорово выступить в Греции (ЧМ U19 состоится с 29 июня по 7 июля в Ираклионе. — «Известия»).

Сейчас они находятся в правильном месте. В «Автодоре», в отличие от многих российских клубов, дают игровую практику молодым баскетболистам. И последняя игра с «Калевом» в Единой лиге доказала, что они используют свои шансы и уже способны показывать достойную игру на самом высоком уровне (Михайловский стал лучшим по набранным очкам (22) в своей команде, Квитковских обновил свой карьерный рекорд результативности в Единой лиге — 14 очков. — «Известия»).

— Это проблема, на ваш взгляд, что молодые российские баскетболисты практически не играют в Единой лиге?

— Сложно сказать. У всех клубов разные бюджеты и стратегии. В «Автодоре» стараются сделать ставку на собственных игроков, дают им возможность выйти в стартовой пятерке, поверить в себя. Другие команды больше зависят от результата. Они если и выпускают своих воспитанников, то делают это только тогда, когда исход матча уже практически решен. Я не говорю, что это плохо. Просто у каждого менеджера клуба Единой лиги своя задача.