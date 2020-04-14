Правильный Казис: «Парма» продлила контракт тренера Максвитиса

Баскетбольная «Парма» решила воспользоваться опцией в контракте Казиса Максвитиса и сохранить главного тренера на следующий сезон. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор пермского клуба Александр Башминов. Под руководством литовского специалиста «Парма» впервые реально боролась за место в плей-офф Единой лиги, на момент приостановки чемпионата занимая восьмое место. Ради работы в Перми Максвитис отказался возглавить национальную сборную Литвы. За короткий период он доказал, что является одним из самых талантливых европейских тренеров.

Максвитис возглавил «Парму» в июне 2019 года, подписав контракт по схеме «1+1». Ранее тренер работал только в литовском чемпионате, но смог достичь там великолепных результатов со скромными клубами. Под нового тренера пермский клуб в 1,5 раза увеличил свой бюджет, пригласив в команду качественных легионеров и опытных российских баскетболистов. Результат не заставил себя долго ждать — в 18 турах команда одержала 8 побед (больше, чем в трех предыдущих полноценных сезонах) и боролась за пятое место в турнирной таблице. На момент приостановки Единой Лиги столько же выигранных матчей было у «Калева», «Зелена Гуры» и «Зенита». Такие результаты устроили руководство «Пармы».

— Мы воспользовались опцией в контракте Максвитиса и продлили его соглашение, — пояснил «Известиями» Александр Башминов. — Тренер остается в команде на следующий сезон.

Генеральный директор отметил, что клуб также попытается удержать ведущих баскетболистов, чьи контракты были рассчитаны до конца сезона-2019/20. Это Адас Юшкявичюс, Максим Григорьев, Артем Забелин, Марекс Мейерис.

— Мы ведем переговоры со всеми вышеперечисленными игроками, — пояснил Александр Башминов. — Насколько они окажутся успешными, говорить пока рано. Надо немного подождать. Но, безусловно, у нас есть желание оставить ребят, которые смогли ярко проявить себя.

Досрочное завершение сезона было очень болезненным для «Пармы». В 2020 году команда набрала великолепный ход, выиграв пять матчей из шести. Единственное поражение пермякам нанес «Зенит», вырвав победу в тяжелейшей концовке (84:82). В оставшихся играх подопечных Максвитиса ждал непростой календарь, но игра команды внушала уверенность, что клуб добьется долгожданного выхода в плей-офф Единой лиги.

Правда, начиналось все для Максвитиса не так позитивно: команда стартовала с результата одна победа — шесть поражений и была вынуждена расстаться с одним из самых эффективных игроков чемпионата Арнеттом Моултри уже в ноябре 2019-го. В такой тяжелой ситуации Максвитис не потерял контроль и все исправил. Сработала ставка на Адаса Юшкявичюса, который раздавал (5,1 передачи), забивал сам (14,5 очка; лидер в команде по обоим показателям), а также установил рекорд результативности всего сезона (37 очков против «Химок»).

При Максвитисе реанимировал карьеру Максим Григорьев, который сыграл в 17 матчах и сменил больничную палату (два предыдущих сезона практически не выступал из-за травмы) на арену Матча Звезд и форму сборной России. Яркий стиль, третий показатель в чемпионате по результативности (87,1 очка), самая посещаемая арена в Единой лиге (5233 болельщика в среднем) говорят о том, что летом клуб не ошибся в выборе наставника.

— Казис проделал хорошую работу в этом сезоне и заслужил остаться в команде, — отметил в разговоре с «Известиями» агент тренера Андрей Широков. — В его контракте был пункт, что он останется, если выведет «Парму» в плей-офф Единой лиги. Увы, но из-за пандемии коронавируса мы уже не узнаем, как бы сложилась концовка регулярного чемпионата. Но одно можно точно сказать — команда прогрессировала и уверенно шла в зоне плей-офф Надеюсь, что в следующем сезоне пермский клуб продолжит развиваться, поучаствует в одном из еврокубков и побьется за топ-4 в лиге ВТБ.

При этом в сентябре 2019-го Максвитис мог покинуть пермскую команду — Федерация баскетбола Литвы была очень заинтересована в приглашении тренера. Специалист много работал в молодежных сборных страны — трижды выигрывал чемпионат Европы (с командами U16, U18, U20), а со сборной U19 завоевал золото на чемпионате мира. Он хорошо знает всех нынешних игроков национальной команды и мог бы помочь вывести ее на Олимпийские игры. Однако после нескольких дней размышлений наставник решил сосредоточиться на клубной работе.

В целом приглашение литовского тренера в «Парму» было обусловлено успешным опытом работы Максвитиса с профессиональными командами с небольшим бюджетом. Например, в прошлом сезоне под его руководством «Нептунас» дошел до полуфинала чемпионата Литвы, где уступил «Ритасу». В регулярном же чемпионате клуб из Клайпеды занял второе место, пропустив вперед только «Жальгирис».