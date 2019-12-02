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Примут на Урале: Евгений Валиев продолжит карьеру в «Парме»

Форвард «Химок» и сборной России отправится в команду Казиса Максвитиса на правах аренды
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Форвард «Химок» и сборной России Евгений Валиев переходит в «Парму». Арендное соглашение 29-летнего баскетболиста рассчитано до конца нынешнего сезона, рассказал «Известиям» источник из окружения игрока.

В «Химках» и «Парме» отказались комментировать эту информацию.

В новом клубе Валиев получит необходимую игровую практику, которой он практически не имел в подмосковной команде. Сказывалась и высокая конкуренция на позиции четвертого номера, и травма, которую форвард получил на чемпионате мира – 2019 в Китае.

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Евгений Валиев перешел в «Химки» этим летом из «Зенита». Ожидалось, что он заменит Андрея Зубкова, отправившегося в обратном направлении, — Зубков подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года. Но попасть в ротацию Римаса Куртинайтиса с первой попытки у Валиева не получилось. Форвард пропустил всю предсезонку, сначала из-за ЧМ-2019, затем из-за травмы.

За основу «Химок» Евгений провел по одному матчу в Евролиге (6,5 минуты с «Реалом») и в Единой лиге (1,5 минуты в игре с «Цмоки-Минск»). Чтобы набрать игровой ритм, он даже пару раз выступал за «Химки-Подмосковье» в Суперлиге-1. Теперь у Валиева вновь появится возможность получать регулярную практику в Единой лиге.

— Валиев проведет этот сезон в аренде в «Парме», — сказал «Известиям» источник из окружения игрока. — Все стороны сошлись во мнении, что так будет лучше для карьеры игрока. Тренер пермяков Казис Максвитис заинтересован в его услугах. По окончании сезона баскетболист вернется в «Химки» и вновь попытается завоевать свое место в составе.

Контракт Евгения Валиева с желто-синими рассчитан на два года. В сезоне-2018/19 он провел 26 матчей в рамках Единой лиги за «Зенит», где набирал 5,8 очка и совершал 3,2 подбора за почти 17 минут на площадке. В рамках Еврокубка форвард отыграл 14 матчей, в которых записывал на свой счет 4,5 очка, 2,4 подбора за 14,5 минуты.

Всего в составе «Зенита» игрок сборной провел пять сезонов, дважды выиграл бронзовые медали Единой лиги и одно время даже был капитаном команды. До переезда в Северную столицу Валиев выступал за пермский «Урал-Грейт» (2005/06), московский РВК (2006/07) и подмосковный «Триумф» (2007–2014).

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