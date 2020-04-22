Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Новый учебный год начнется в России 1 сентября. Формат обучения выберут в зависимости от ситуации с коронавирусом. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Учебный год начнем 1 сентября, формат обучения выберем из текущей ситуации», — сказал он в ходе брифинга, опубликованного на сайте правительства России.

По его словам, ведомство вместе с вузами прорабатывает вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов, но универсального решения быть не может.

«По той простой причине, что студенты по-разному оценивают качество образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс. Но я знаю, что все вузы обеспокоены этой ситуацией, и сегодня идет поиск ответов на этот непростой вопрос», — сказал министр.

Если позволит ситуация с коронавирусом, церемонии вручения дипломов выпускникам вузов пройдут в 2020 году, добавил Фальков. «Конечно, приоритет, самое главное, это жизнь и здоровье студентов и преподавателей», — уточнил он.

Накануне Фальков выразил надежду на начало нового учебного года в срок. 16 апреля министр рассказал, что вузы готовятся к вступительным экзаменам и учебному году, несмотря на пандемию. При этом рассматривается несколько вариантов приема студентов.

В марте он допустил перенос вступительных экзаменов в вузы из-за ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 22 апреля, в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 413 пациентов, выздоровели ― 4420. За последние сутки в стране зафиксировано 5236 новых случаев, большинство из них в Москве.

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