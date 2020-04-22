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В Минобрнауки назвали сроки начала приемной кампании в вузах

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Приемная кампания в российских вузах начнется после того, как появятся результаты последнего Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 22 апреля заявил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук.

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«Мы понимаем, что пока график ЕГЭ не утвержден, он проходит общественное обсуждение. Мы поэтому осознанно в своем временном порядке приема в этом году предусмотрели все сроки приемной кампании в зависимости от того, когда будет опубликован последний результат ЕГЭ», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Омельчук отметил, что каждый вуз выстраивает взаимодействие с абитуриентом самостоятельно, однако делает это в рамках правил, установленных Минобрнауки.

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня. Дальнейшие решения будут приниматься после майских праздников в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

К

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