В Минобрнауки назвали сроки начала приемной кампании в вузах

Приемная кампания в российских вузах начнется после того, как появятся результаты последнего Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 22 апреля заявил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук.

«Мы понимаем, что пока график ЕГЭ не утвержден, он проходит общественное обсуждение. Мы поэтому осознанно в своем временном порядке приема в этом году предусмотрели все сроки приемной кампании в зависимости от того, когда будет опубликован последний результат ЕГЭ», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Омельчук отметил, что каждый вуз выстраивает взаимодействие с абитуриентом самостоятельно, однако делает это в рамках правил, установленных Минобрнауки.

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня. Дальнейшие решения будут приниматься после майских праздников в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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