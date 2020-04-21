Глава Минобрнауки выразил надежду на старт учебного года 1 сентября

Минобрнауки надеется, что следующий учебный год начнется в нормальные сроки — 1 сентября. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Глава министерства подчеркнул, что нужно планировать начало нового учебного года не в удаленном виде, а в «традиционной форме». В этой области есть основания для «сдержанного оптимизма», заявил он на онлайн-встрече с директором Института общественных стратегий Андреем Волковым.

Также министр рассказал, что в условиях распространения коронавируса студенты стали более активно участвовать в образовательных процессах в вузах.

«Они лучше готовы к существованию в этом цифровом мире, комфортно себя чувствуют, ну и, соответственно, свой запрос, который у них однозначно хорошо сформулирован, предполагает совершенно другой уровень университета», — сказал он. Это однозначно изменит подход к преподаванию, отметил Фальков. На первый план вышли организация работы коллективов с помощью онлайн-сервисов и владение различными технологиями. Теперь это критически важно.

16 апреля Фальков рассказал, что вузы готовятся к вступительным экзаменам и учебному году, несмотря на пандемию. При этом рассматривается несколько сценариев приема студентов. Разговоры о том, что ряду учебных заведений придется закрыться из-за кризиса на фоне пандемии, министр назвал преждевременными.