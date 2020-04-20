Эксперт увидел фундаментальную проблему с падением цены на нефть в коронавирусе

Пока человечество не победит коронавирус, фундаментально проблема с перепроизводством нефти при сокращении спроса не будет решена. Таким образом прокомментировал телеканалу РЕН ТВ рекордное падение цен на нефти марки WTI ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в понедельник, 20 апреля.

По словам эксперта, сейчас на рынке две основные причины, по которым цена WTI упала до минус $40 долларов за баррель. «Это совершенно уникальная ситуация», — сказал он.

Первая причина — сокращение спроса на нефть из-за коронавируса, поскольку более 4 млрд человек находятся дома, производство сокращено, авиарейсы отменены.

Вторая причина связана с биржевыми особенностями торговли нефти. По словам Митраховича, наступил период экспирации фьючерсов — момента, когда между участниками сделки проводятся окончательные расчеты и происходит исполнение главного обязательства. Сейчас наступает период, когда они превращаются в поставочные фьючерсы, то есть должны найти покупателя.

«Это означает, что цена нефти оказывается отрицательной для продавца», — пояснил он.

Митрахович добавил, что вскоре неизбежно последует падение цен на нефть марок Brent и Urals.

На торгах вечером в понедельник цены на нефть WTI обвалились более чем на -300% до минус $39,44. Продавцы начали доплачивать ее покупателям по $40 за баррель.

Российская нефть марки Urals стала торговаться по цене до минус $2 за баррель. Спотовые (с поставкой немедленно) цены на нефть WTI тоже отрицательные.

Ранее в этот же день цена нефти WTI достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила падение. В итоге стоимость нефти этого бренда опустилась до $0, после чего стала отрицательной.

Постепенно снижается и стоимость нефти Brent — у 22:10 мск она опустилась до $25,91. Последний раз ниже $26 стоимость этой нефти опускалась 2 апреля.

На прошлой неделе в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что в 2020 году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.