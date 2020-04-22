Сервис знакомств «Мамба» поможет WWF сохранить аистов

Сервис знакомств «Мамба» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) начали совместную экологическую акцию «Хранители аистиных гнезд». Она направлена на сохранение популяции дальневосточных аистов.

«Мамба» решила «взять под крыло» этих птиц, потому что они — по-настоящему семейные птицы. Все знают легенду, что детей приносит аист, но не всем известно, что они моногамны и всю жизнь хранят верность друг другу, а также являются очень заботливыми родителями.

«Проект «Хранители аистиных гнезд» очень важен для нас, ведь семейный образ этой птицы созвучен с миссией приложения «Мамба»: с 2003 года мы помогаем найти людям пару и обрести личное счастье», — рассказал директор «Мамбы» по маркетингу Петр Бойцов. Он подчеркнул, что сейчас, во время пандемии коронавируса, проект особенно важен, потому что может отвлечь от мрачных мыслей и вдохновить на поиск любви.

«Дальневосточные аисты действительно могут быть примером крепкой семьи. Аисты— настоящие консерваторы-хранители родного дома! А из года в год пары аистов возвращаются с зимовки и занимают те же гнезда, что и в прошлый раз, укрепляя и «ремонтируя» их», — рассказала старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, к.б.н. Анна Сердюк. Если за время зимовки гнездо разрушилось, пара строит новое на том же участке, подчеркнула она.

В рамках акции WWF проведет полевые работы по предотвращению пожаров, установит защитные устройства на деревья с гнездами и проведет просветительскую работу. Около одного из гнезд помещена камера, которая будет круглосуточно транслировать всё происходящее на Амур Инфо Центре — веб-портале Амурского филиала WWF России и в приложении «Мамба», где также есть стримы.