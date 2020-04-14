Глава Минюста заявил о внешнем влиянии на беспорядки в колонии в Ангарске

Беспорядки в исправительной колонии в Ангарске в Иркутской области были срежиссированы извне. Об этом во вторник, 14 апреля, в интервью «Российской газете» заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

«Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых «правозащитников», которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в массмедиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения», — сказал он.

Чуйченко отметил, что на протяжении последних четырех лет у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника. Новое руководство было назначено совсем недавно, и его попытки «навести порядок» были встречены «саботажем и шантажом со стороны осужденных».

«Председатель ОНК Олег Антипенко подтвердил, что люди по колонии передвигаются нормально, налажен быт и питание. В ближайшее время по согласованию со следственными органами правозащитники планируют встретиться с осужденными, которые участвовали в беспорядках», — рассказал министр.

Инцидент произошел в пятницу, 10 апреля. После отбоя один из осужденных в штрафном изоляторе отказался подчиняться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. Заключенный мешал проведению личного обыска, толкал сотрудников учреждения и подстрекал других осужденных.

В это время несколько заключенных в соседних камерах нанесли себе телесные повреждения, разбив стекла камер видеонаблюдения, напали на сотрудника учреждения.

После этого на территории колонии возник пожар, причиной его стал поджог, который устроили заключенные. Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

Огнем были уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения. Всего в тушении пожара участвовали 51 человек и 12 единиц техники.