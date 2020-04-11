Областная прокуратура проконтролирует дело о беспорядках в колонии в Ангарске

Прокуратура Иркутской области проконтролирует расследование уголовного дела, возбужденного Следственным управлением СК РФ по региону по факту беспорядков в исправительной колонии № 15 в Ангарске.

«Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Иркутской области», — говорится на сайте надзорного органа в субботу, 11 апреля. Как уточняется, на место происшествия выезжали прокурор области Александр Воронин и сотрудники прокуратуры региона.

В пятницу после отбоя один из осужденных в штрафном изоляторе отказался подчиняться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. Заключенный мешал проведению личного обыска, толкал сотрудников учреждения и подстрекал других осужденных.

В это время несколько заключенных в соседних камерах нанесли себе телесные повреждения, разбив стекла камер видеонаблюдения, напали на сотрудника учреждения.

После этого на территории колонии возник пожар, причиной его стал поджог, который устроили заключенные. Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

Огнем были уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения. Всего в тушении пожара участвовали 51 человек и 12 единиц техники.

В настоящее время, по данным ФСИН, ситуация в колонии, где произошел бунт, находится под контролем.