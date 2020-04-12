В колонии Ангарска после беспорядков и пожара введен режим ЧС

На территории исправительной колонии №15 Ангарска, где произошли беспорядки, введен режим ЧС. Об этом рассказал «РИА Новости» в воскресенье, 12 апреля, глава Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олег Антипенко.

«Только сейчас едем из ИК-15. Сейчас здесь введен режим ЧС. Столовая, медпункт, жилые помещения в нормальном состоянии. Вся промзона сожжена. Остались живыми три коня. На промзону входить нельзя, там работает Следственный комитет», — заявил собеседник агентства.

Он также подметил, что всех участников бунта развезли по разным колониям. Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в скором времени намерены пообщаться с зачинщиком беспорядков, который находится сейчас в одном из СИЗО.

После произошедшего правозащитники Иркутской области организовали специальный штаб. Один из организаторов штаба Павел Глущенко обозначил ключевую цель — выявить причины бунта и его последствия для заключенных.

Он отметил, что правозащитники подготовили обращение в региональный ГУФСИН и прокуратуру с просьбой объективно установить обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в пятницу, 10 апреля. После отбоя один из осужденных в штрафном изоляторе отказался подчиняться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. Заключенный мешал проведению личного обыска, толкал сотрудников учреждения и подстрекал других осужденных.

В это время несколько заключенных в соседних камерах нанесли себе телесные повреждения, разбив стекла камер видеонаблюдения, напали на сотрудника учреждения.

После этого на территории колонии возник пожар, причиной его стал поджог, который устроили заключенные. Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

Огнем были уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения. Всего в тушении пожара участвовали 51 человек и 12 единиц техники.

Позже, 10 апреля, ФСИН сообщила, что ситуация в колонии находится под контролем.