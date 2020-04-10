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ФСИН заявила о контроле ситуации с бунтом в колонии под Иркутском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ситуация в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области, где произошел бунт, находится под контроле. На данный момент оценивается ущерб от устроенного заключенными пожара. Об этом заявили в региональном управлении ФСИН в пятницу, 10 апреля.

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«Ранее отрицательно характеризующиеся осужденные попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии. В настоящее время проводится оценка ущерба», — сказано в сообщении ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч. 3 ст. 321 УК РФ). На месте работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и следственного комитета.

Пожар произошел ранее в этот день, огнем было охвачено одно из зданий ИК-15. Поджог стал результатом бунта заключенных.

По версии следствия, накануне после отбоя один из осужденных отказался подчиняться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. Он находился в штрафном изоляторе за нарушение правил внутреннего распорядка. Заключенный мешал проведению личного обыска, толкал сотрудников учреждения и подстрекал других осужденных.

В это время несколько заключенных в соседних камерах намеренно нанесли себе телесные повреждения, разбив стекла камер видеонаблюдения, после чего напали на сотрудника учреждения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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