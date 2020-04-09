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В УФСИН рассказали о правилах посещений членами ОНК в период карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) могут посещать следственные изоляторы в период карантина только с согласия руководителя территориального органа ФСИН. Об этом в четверг, 9 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Москве.

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На основании постановления главного государственного врача ФСИН России с 31 марта и до особого указания в следственных изоляторах на территории Москвы вводится режим особых условий из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

В ведомстве отметили, что при введении режима особых условий могут быть ограничены, а то и вовсе приостановлены все мероприятия с участием подозреваемых и обвиняемых, за ними усиливается пропускной режим и надзор, а также принимаются другие меры.

«В период действия режима особых условий в местах принудительного содержания в соответствии с ч. 3 ст. 16 закона от 10 июня 2008 года № 76 ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» полномочия членов ОНК посещать указанные места осуществляются с согласия руководителя федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, в ведении которого находятся соответствующие места принудительного содержания», — рассказали в УФСИН.

Отмечается, что на сегодняшний день заявлений от представителей московской ОНК не поступало. Если они появятся, то их рассмотрят в индивидуальном порядке.

7 апреля сообщалось, что заключенные столичных следственных изоляторов смогут купить маски и бахилы в магазине ФСИН. Там же они смогут приобрести «продукты питания, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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