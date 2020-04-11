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На территории колонии в Ангарске ликвидировали открытое горение

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Фото: РЕН ТВ
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Пожарные полностью ликвидировали открытое горение на территории исправительной колонии в Ангарске Иркутской области. Общая площадь возгорания составила 30 тыс. кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

«В 4:00 мск открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций», — сказал собеседник агентства.

Огнем уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения. Всего в тушении пожара участвовали 51 человек и 12 единиц техники.

Информация о пострадавших уточняется.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, который устроили заключенные во время массовых беспорядков. Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения» после бунта заключенных в указанной исправительной колонии.

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