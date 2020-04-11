Появилось видео пожара в колонии под Иркутском

В Иркутской области продолжается пожар в исправительной колонии. Огонь охватил около 30 тыс. кв. м. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места происшествия.

По имеющийся информации, пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о возгорании на территории ИК-15 в Ангарске трех производственных цехов. На территории, где происходил пожар также находились пожарная часть, подсобные строения и автозаправочная станция.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, который устроили заключенные во время массовых беспорядков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения» после бунта заключенных в указанной исправительной колонии.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате пожара в селе Степановка Переволоцкого района Оренбургской области погиб один человек.