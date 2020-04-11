Прямой эфир

Появилось видео пожара в колонии под Иркутском

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области продолжается пожар в исправительной колонии. Огонь охватил около 30 тыс. кв. м. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места происшествия.

По имеющийся информации, пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о возгорании на территории ИК-15 в Ангарске трех производственных цехов. На территории, где происходил пожар также находились пожарная часть, подсобные строения и автозаправочная станция.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, который устроили заключенные во время массовых беспорядков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения» после бунта заключенных в указанной исправительной колонии.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате пожара в селе Степановка Переволоцкого района Оренбургской области погиб один человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Иркутском загорелась колония после бунта заключенных
В Москве площадь пожара на заводе достигла почти 1 тыс. кв. м

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020