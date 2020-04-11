Появилось видео пожара в колонии под Иркутском
В Иркутской области продолжается пожар в исправительной колонии. Огонь охватил около 30 тыс. кв. м. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места происшествия.
По имеющийся информации, пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось о возгорании на территории ИК-15 в Ангарске трех производственных цехов. На территории, где происходил пожар также находились пожарная часть, подсобные строения и автозаправочная станция.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, который устроили заключенные во время массовых беспорядков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения» после бунта заключенных в указанной исправительной колонии.
Ранее в этот же день стало известно, что в результате пожара в селе Степановка Переволоцкого района Оренбургской области погиб один человек.