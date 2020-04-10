Пожар на территории колонии в Ангарске локализован

Пожар на территории исправительной колонии номер 15 в Ангарске Иркутской области локализовали на площади 30 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Собеседник агентства добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о возгорании на территории ИК-15 в Ангарске трех производственных цехов. На территории, где происходил пожар также находились пожарная часть, подсобные строения и автозаправочная станция.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, который устроили заключенные во время массовых беспорядков.