Соседи по неволе: рецидивистов и впервые осужденных разместят рядом

Осужденных впервые и рецидивистов с положительными характеристиками будут содержать в одних колониях-поселениях. Такие поправки Минюст предложил внести в Уголовно-исполнительный кодекс. По действующим сейчас нормам «первоходы» должны содержаться отдельно. Обозреватель «Известий», член ОНК Москвы Борис Клин и ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников посетили колонию № 2 УФСИН Московской области и обнаружили, что инициатива ведомства была реализована там еще до внесения соответствующего законопроекта в Госдуму. Половина заключенных колонии ранее уже побывала в местах лишения свободы.

«Я же не должен с ними сидеть»

Колония-поселение № 2 хоть и подчиняется УФСИН России по Московской области, расположена в Зеленоградском округе столицы. Неприметное место окружено невысоким забором с колючей проволокой. Неподалеку от КПП — поле для мини-футбола с потертым искусственным покрытием.

Сопровождающий нас сотрудник колонии по пути рассказывает, что заключенных, совершивших тяжкие преступления, тут нет.

— Многие сидят по 264-й статье УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть». — «Известия»). Есть «алиментщики», есть те, кто отбывает наказание за кражи, — уточняет он.

Знакомимся с обитателями колонии. Кроме «дэтэпэшников» и пожилых бизнесменов (одному 62, другому 75 лет, оба осуждены за мошенничество) обнаруживаем ранее судимых.

Один из них сам же и задает нам вопрос — почему его, трижды судимого, отправили в лагерь для «первоходов».

— Я же не должен с ними сидеть, — возмущается «бывалый».

И ведь действительно не должен. Как и они с ним. В соответствии со ст. 128 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, «лица, впервые осужденные за преступления по неосторожности, за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести», отбывают наказание отдельно от тех, кто уже сидел, но был переведен из колоний общего и строгого режима за хорошее поведение.

Именно эту норму и хочет отменить Минюст, предлагая содержать и тех, и других в одном учреждении «при условии обеспечения раздельного их проживания и трудоустройства». Как следует из пояснительной записки к проекту поправок в УИК, цель изменений — сохранение социально-полезных связей осужденных с родственниками и сокращение расходов на конвоирование к месту отбывания наказания.

В ходе общения с «поселенцами» становилось ясно, что ранее судимых здесь довольно много. Позднее представители администрации признались, что из 162 человек, которые находятся в колонии, почти половина уже отбывала наказание.

Свободное перемещение

«Первоходы» заверили нас, что с «бывалыми» у них конфликтов нет. Так ли это, проверить сложно. Члены ОНК и другие проверяющие приезжают и уезжают, а жесткие требования законодательства придуманы не случайно.

— Во-первых, таким образом граждан, случайно оказавшихся в местах лишения свободы, ограждают от вымогательств и унижений со стороны оргпреступных групп, — пояснил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. — Поэтому запрет на совместное содержание «первоходов» и рецидивистов есть и в законе о содержании в СИЗО и ИВС. Во-вторых, это ограничивает распространение уголовной субкультуры и вовлечение заключенных в преступную деятельность. Понятно, что Минюст ищет возможность оптимизировать расходы, но мы эту инициативу не поддерживаем.

Между тем глава профильной комиссии СПЧ Андрей Бабушкин сообщил «Известиям», что в других колониях-поселениях, где ему приходилось бывать с проверками, тоже содержат впервые осужденных вместе с теми, кто ранее уже отбывал наказание.

— Федеральная служба исполнения наказаний в ведомственном приказе трактует понятие «отдельного отбывания наказания» этих категорий осужденных как содержание в разных отрядах. И поправка, которая будет разработана, просто уточнит это положение, — пояснил правозащитник.

Но каким образом можно обеспечить в одном учреждении «отдельное содержание», непонятно: осужденные в колониях-поселениях имеют право свободного перемещения по территории.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе УФСИН России по Московской области, законодательством (ст. 128 УИК РФ) не предусмотрено содержание в колониях-поселениях осужденных за умышленные преступления и ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы.

— Однако суды выносят в отношении данной категории граждан, имеющих снятые или погашенные судимости, решения с отбыванием наказания в колониях-поселениях. Вместе с тем УФСИН России по Московской области организует раздельное содержание указанных лиц в пределах учреждения, — пояснили в областном УФСИН.

В Минюсте подтвердили факт разработки законопроекта «О внесении изменения в ст. 128 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», предусматривающего размещение ранее отбывавших наказание вместе с теми, кто впервые попал за решетку «в пределах одного исправительного учреждения при условии обеспечения раздельного их проживания и трудоустройства».

— Законопроект проходит процедуру общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. По вопросу практики применения ст. 128 необходимо обратиться во ФСИН России, — пояснили в Минюсте.

При этом в ведомстве не объяснили, как планируется обеспечить раздельное содержание, если осужденные в колонии-поселении имеют право на свободное перемещение по территории.

Зарплата — 200 рублей

Осужденные в колонии-поселении Зеленограда работают — часть обслуживает в хозотряде нужды самого учреждения, кто-то разбирает в промзоне пластиковые окна, другие трудятся в пекарне. Некоторые устроились грузчиками и дворниками за пределами поселения.

В расчетных листках, которые выдаются осужденным, можно увидеть, что начисленная за 22 рабочих дня в месяц зарплата не превышает 4500–5000 рублей. Это почти в четыре раза меньше МРОТ (в Москве он сейчас составляет 19 351 рубль).

Администрация колонии-поселения объясняет разницу тем, что заработная плата осужденным начисляется сдельно и если норма не выработана, то и денег меньше.

— Минимальный размер оплаты труда на то и установлен, что ниже платить нельзя, и это не может быть предметом для дискуссий, — убежден ответственный секретарь ОНК Москвы.

Из начисленной зарплаты у осужденных вычитается более 3 тыс. рублей за питание и жилищно-коммунальные расходы. Есть и другие вычеты: кто-то должен платить алименты, кто-то — возмещать причиненный ущерб потерпевшим, так что на руки «поселенцы» получают 200–300 рублей.

В УФСИН России по Московской области пояснили, что «согласно п. 3 ст. 105 Трудового кодекса оплата труда осужденных КП-2 при неполном рабочем дне или неполной рабочей неделе производится пропорционально отработанному осужденным времени или в зависимости от выработки».

— Заработная плата осужденным начисляется исходя из нормы выработки на основании наряда на сдельную работу. Так, размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью определенную за месяц норму рабочего времени, соответствует установленному федеральным законом минимальному размеру оплаты труда. При сдельной оплате труда, если осужденный не выполняет норму выработки, допускается начисление зарплаты ниже уровня МРОТ, — отметили в ведомстве.

Солдатские койки

Живут в колонии в корпусах, напоминающих армейские казармы. Раздевалка на входе — там стоит обувь и висит на крючках верхняя одежда. Формы, как в обычных лагерях, тут не предусмотрено. Санузел в отличие от многих в подобных учреждениях оборудован нормальными унитазами, а не «дыркой в полу». Зеркала, раковины — всё в наличии, имеется даже «ногомойка». Вот телевизоров нет, они находятся в отдельных помещениях для «воспитательной работы».

В спальных помещениях — ряды двухэтажных коек. Идем осматривать спортзал — тут есть тренажеры, гантели, штанги и теннисный стол. Как говорят заключенные, им не хватает боксерских «груш». Рядом душевая и сушилка для одежды — совсем небольшая для 160 невольных поселенцев (всего колония рассчитана на 215 человек).

Библиотека насчитывает 5 тыс. томов. Читальный зал полный, но книги можно получить и на руки.

— Спрос на книги очень большой, — рассказывает библиотекарь, осужденный на семь лет за ДТП, и признается, что только тут прочитал «Анну Каренину» — на воле времени не хватало.

Телефонные переговоры в колониях-поселениях разрешаются без ограничений. Но это — платная услуга. Заключенные должны приобретать специальные смарт-карты для таксофонов (минута разговора стоит 7 рублей).

Получили члены ОНК и жалобы на качество медпомощи. Так, один осужденный утверждал, что три месяца не получает специальной терапии против ВИЧ. Другой сетовал, что главное лекарство от всех болезней у местных врачей — парацетамол. Хотя местных как раз нет, помощь оказывают медработники из соседнего СИЗО. Столовая небольшая, и заключенные говорят, что приходится есть в две смены и не все успевают. Опоздал — будешь голодным до завтрака. Во время нашего посещения макароны на ужин в тюрьме не давали — осужденным в этот день полагалось 170 г вареной картошки, консервированная килька, чай и хлеб. Те, кто получает передачи, могут приготовить себе салат. А вот осужденным, которым не помогают родственники, приходится, по их же словам, «кисло».