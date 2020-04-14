В России предложили увеличить стипендии студентам-волонтерам

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Семин предложил обеспечить дополнительными преференциями студентов-волонтеров, помогающих в борьбе с коронавирусом. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо на имя главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

Прежде всего, общественник предлагает снизить стоимость обучения до 25% тем волонтерам, которые учатся на коммерческой основе в университетах.

Студентам бюджетной формы обучения, по мнению Семина, необходимо в два раза повысить стипендию.

Кроме того, руководитель проекта «Профстажировки» выступил за то, чтобы засчитывать волонтерство студентам в качестве учебной практики, пишет «Газета.ру».

«Принятие указанных мер позволит расширить волонтерскую деятельность среди студентов, решить проблемы, связанные с карантином для уязвимых категорий граждан», — подчеркнул Семин.

На прошлой неделе в Москве заработал бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров. Воспользоваться велосипедами можно у 10 станций Московских центральных диаметров.

Помимо прочего, волонтеры в Московской области получили право бесплатного проезда в общественном транспорте.