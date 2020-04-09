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Губернатор Московской области сделал бесплатным проезд для волонтеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Волонтеры в Московской области получили право бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с главным управлением социальных коммуникаций Московской области обеспечить волонтерам бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении на территории Московской области», — говорится в постановлении, подписанном губернатором региона.

Бесплатный проезд предоставляется только при наличии «паспорта волонтера».

На минувшей неделе президент России Владимир Путин поручил региональным властям проработать вопрос о предоставлении компенсаций волонтерам за проезд в общественном транспорте.

В марте в России появился волонтерский проект #МЫВМЕСТЕ, который объединяет граждан и организации, настроенные помочь людям в период эпидемии коронавируса.

В середине февраля Путин заявил о востребованности волонтерской деятельности в России. Он не исключил, что пункт о дополнительных полномочиях правительства по поддержке волонтеров может быть закреплен в Конституции.

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