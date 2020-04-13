Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене

Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее, 12 апреля, комментируя статью в The South China Morning Post о том, что миропорядок после пандемии коронавируса изменится, сенатор написал в Twitter, что американская гегемония уходит в прошлое.

В интервью «Парламентской газете» Пушков пояснил, что влияние США ослабевает уже на протяжении 20 лет, а пандемия «просто делает этот процесс более рельефным».

«Государство, которое обладает действительно огромными финансовыми ресурсами, где хорошо развита медицина, оказалось бессильно перед эпидемией», — отметил он.

Сенатор напомнил, что сейчас на «переднем краю» оказания помощи другим странам находятся Китай и Россия. На их фоне США «выступают в качестве крайне эгоистичной державы». В частности, Вашингтон не отказывается от политики санкций, несмотря на призывы генсека ООН.

«Как бы США ни цеплялись за это, после пандемии со статусом державы номер один им придется расстаться», — подчеркнул Пушков.

По его мнению, ключевые изменения, связанные с падением гегемонии США, будут происходить в течение ближайших 10 лет.

Ранее Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.

В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован самый высокий показатель летальных исходов за сутки — умерли 2108 человек.