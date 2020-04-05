Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания. Об этом в субботу, 4 апреля, сенатор написал в своем Twitter.

«К вопросу о доверии к индексам. Эти две страны теперь — среди лидеров по числу заболеваний. Отсюда ясно: кто заказывает индекс, тот его и «танцует». В виртуальной пропагандистской реальности всё выглядит иначе, чем обстоит в подлинной жизни», — поделился со своими читателями сенатор.

Глобальный индекс безопасности в области здравоохранения (GHS) на фоне пандемии был опубликован в конце октября 2019 года. Страны оценивались по шести категориям (предотвращение, обнаружение, реагирование, здоровье, нормы и риски), 34 показателям и 140 вопросам с использованием информации из открытых источников от международных групп, включая Всемирную организацию здравоохранения, Всемирную организацию здравоохранения животных, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН и Всемирный банк.

Соединенные Штаты набрали наибольшее количество баллов в четырех из шести категорий и получили самый высокий балл — 83,5. Самые низкие оценки были даны стране по работе системы здравоохранения и по общей уязвимости к биологическим угрозам. Великобритания заняла второе место по результативности — 77,9. Северная Корея находится на девятом месте в рейтинге подготовленности, Франция — на 11-м, Испания — на 15-м, а Япония расположилась на 21-й строчке таблицы.

Полный список стран был подготовлен усилиями экспертов Центра безопасности здравоохранения Джонса Хопкинса и «Инициативы по сокращению ядерной угрозы» (NTI) совместно с аналитическим отделом журнала The Economist (Economist Intelligence Unit, EIU).

Общий индекс России равен 44,3 баллам, она отнесена к категории подготовленных к эпидемии стран. Однако наша страна находится лишь на 63-м месте рейтинга.

По данным Worldometer на 2:00 мск 5 апреля, в мире заразились коронавирусом 1 198 588 человек, скончались за весь период пандемии 64 625 пациентов.

При этом США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом — 309 505 человек, скончались порядка 8430.

В Соединенном Королевстве, которое находится на восьмом месте по числу зараженных, зафиксированы 41 903 случая инфицирования, 4313 человек скончались. О своем заболевании COVID-19 рассказали британский премьер-министр Борис Джонсон и его беременная невеста Керри Саймондс.

Россия находится на 22-м месте по числу инфицированных (4731). Умерли от коронавируса в РФ 43 человека.