За сутки в мире коронавирусом заразились более 79 тыс. человек

Число зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 1 млн, за сутки зарегистрировано 79,3 тыс. новых случаев, сообщили в субботу, 4 апреля, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, всего число пациентов с COVID-19 составляет 1 051 635 человек, скончались за весь период пандемии 56,9 тыс. За последние сутки умерли 6664 человек.

В настоящее время эпицентром распространения вируса является Европа — более 583 тыс. заболевших.

В то же время, по данным ресурса Worldometers, ведущего статистику по COVID-19, всего в мире заболели более 1 млн 188 тыс. человек, скончались 64 тыс.

В России зарегистрирован 4731 случай заболевания COVID-19, 3357 — в столице. Умерли 45 человек.

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Накануне академик РАН, вирусолог Виталий Зверев выразил мнение, что новый тип коронавируса останется с человечеством навсегда.