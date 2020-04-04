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За сутки в мире коронавирусом заразились более 79 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Antara Foto/Novrian Arbi
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Число зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 1 млн, за сутки зарегистрировано 79,3 тыс. новых случаев, сообщили в субботу, 4 апреля, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Так, всего число пациентов с COVID-19 составляет 1 051 635 человек, скончались за весь период пандемии 56,9 тыс. За последние сутки умерли 6664 человек.

В настоящее время эпицентром распространения вируса является Европа — более 583 тыс. заболевших.

В то же время, по данным ресурса Worldometers, ведущего статистику по COVID-19, всего в мире заболели более 1 млн 188 тыс. человек, скончались 64 тыс.

В России зарегистрирован 4731 случай заболевания COVID-19, 3357 — в столице. Умерли 45 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Накануне академик РАН, вирусолог Виталий Зверев выразил мнение, что новый тип коронавируса останется с человечеством навсегда.

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