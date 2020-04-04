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Российский врач признал ошибку в своих прогнозах о пандемии

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что недооценил степень опасности коронавируса и эпидемия развивается по худшему сценарию.

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4 апреля в своем Telegram-канале медик отметил, что, несмотря на 75-процентную схожесть COVID-19 с другими инфекциями, у коронавируса есть ряд особенностей, которые пока недостаточно изучены.

«Я был уверен, что 90% за то, что взрывного распространения не будет. К сожалению, я ошибся… К сожалению, всё пошло по худшему сценарию», — написал он, указав, что другие специалисты, а также мировые правительства также ошибались в своих оценках, и меры защиты были приняты поздно.

Мясников также обратил внимание на невысокую смертность от коронавируса при большой скорости его распространения. По мнению врача, эпидемия больше похожа на вспышку гонконгского гриппа, произошедшую в 1957 году. Тогда умерли 120 тыс. человек.

По словам медика, эпидемия вскоре пойдет на спад, но возбудитель COVID-19 останется, перейдя в режим обычных ОРЗ.

В марте Мясников прогнозировал, что к лету пандемия стихнет.

В начале апреля американские врачи назвали главное отличие коронавируса от гриппа. При этом академик РАН предположил, что SARS-CoV-2, провоцирующий COVID-19, навсегда останется с человечеством.

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