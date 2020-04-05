Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге 4 апреля объявила о временной приостановке вывоза россиян из-за рубежа для оценки количества нуждающихся в транспортировке сограждан и обновления графика.

«Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России», — заявила она.

Голикова также подчеркнула, что данная мера необходима еще и для того, чтобы обезопасить жителей России.

Кроме того, вице-премьер напомнила россиянам о необходимости заявить о своем желании вернуться на родину, заполнив специальную анкету на сайте госуслуг.

Ранее в марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, только из США по причине пандемии не могут вернуться около 2 тыс. россиян.

В России к 5 апреля зарегистрировано более 4,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них свыше 3 тыс. в Москве. Скончались 45 человек.

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