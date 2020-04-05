Прямой эфир
Сюжет:

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге 4 апреля объявила о временной приостановке вывоза россиян из-за рубежа для оценки количества нуждающихся в транспортировке сограждан и обновления графика.

Игра на вылет: что происходит с иностранцами, оставшимися в российских аэропортах
В аэропорту Новосибирска начать голодовку пригрозили около 200 граждан Киргизии — они требуют от властей своей страны прислать за ними борт

«Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России», — заявила она.

Голикова также подчеркнула, что данная мера необходима еще и для того, чтобы обезопасить жителей России.

Кроме того, вице-премьер напомнила россиянам о необходимости заявить о своем желании вернуться на родину, заполнив специальную анкету на сайте госуслуг.

Ранее в марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, только из США по причине пандемии не могут вернуться около 2 тыс. россиян.

В России к 5 апреля зарегистрировано более 4,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них свыше 3 тыс. в Москве. Скончались 45 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростуризм сообщил о возвращении в Россию почти всех организованных туристов
Последняя группа российских туристов покинула ОАЭ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020