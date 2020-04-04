Польские ученые создали замедляющее заражение COVID-19 вещество

Ученые из Ягеллонского университета в польском городе Краков объявили о создании вещества, которое сильно замедляет заражение коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета 3 апреля.

Вещество создали в том числе под руководством вирусолога профессора биотехнологического факультета Кшиштофа Пырча и профессора химического факультета Марии Новаковской. Исследование проводилось в сотрудничестве с учеными из Гданьского университета, Силезского центра сердечных заболеваний и групп ученых из Китая.

Новинка представляет собой химическое соединение под названием HTCC. Оно замедляет заражение не только COVID-19, но и его «двоюродным братом» — вирусом MERS-CoV.

«Испытания проводились в том числе с использованием продвинутой системы, моделирующей полностью дифференцированный эпителий дыхательной системы человека», — отмечается в сообщении.



Препарат пока не одобрили для использования на людях. Предварительные исследования на грызунах показали, что при введении этого вещества с помощью ингаляций токсичности или ухудшения функции легких не наблюдалось.



HTCC создали на основе соединения хитозана. Исследователи выяснили, что этот полимер связывается с белком Спайка, образующим «коронку» для вируса, и блокирует его взаимодействие с клеточным рецептором и проникновение в клетку.

«Результаты являются многообещающим первым шагом на пути к приготовлению препарата», — считают исследователи.

В Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса. По данным минздрава страны на 4 апреля, коронавирус выявлен у 3503 человек, 73 из них скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.