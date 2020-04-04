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В МЧС рассказали о способах обезопасить ребенка от удара током

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Фото: Depositphotos
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Удар электрического тока для ребенка может стать смертельным, поэтому необходимо обезопасить пространство в доме, сообщает в субботу, 4 апреля, «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации МЧС России.

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В ведомстве подчеркнули, что электрические розетки и выключатели должны быть оснащены специальной защитой в виде заглушек или шторок. Также существуют розетки с защитным поворотным и пружинным механизмом.

Кроме того, не стоит делать электроточки цветными. По возможности их нужно монтировать за шторами или предметами мебели, чтобы они не были на виду у ребенка. При этом те, которые не используются, вовсе рекомендуется обесточить.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал на фоне пандемии коронавируса регулярно дезинфицировать жилые помещения с помощью средств на основе спирта и хлора.

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