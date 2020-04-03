Прямой эфир
Сюжет:

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по дезинфекции помещений

0
Фото: Global Look Press/Jochen Tack/http://imagebroker.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор рекомендует на фоне пандемии коронавируса регулярно дезинфицировать жилые помещения с помощью средств на основе спирта и хлора.

Магнитный занавес: обработанная плазмой вода уничтожит коронавирус
Созданная российскими учеными жидкость безопасна для человека и пригодна для обработки медицинских масок и распыления в воздухе

Информация об этом опубликована 3 апреля на сайте ведомства.

«Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии», — говорится в сообщении.

При этом, если в квартире есть зараженный человек, то рекомендуется каждый день заниматься уборкой.

Дверные ручки необходимо мыть при помощи мыла или обрабатывать антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором.

В свою очередь, поверхности и предметы в помещении — ручки шкафов, спинки стульев, столешницы, техника, раковины — достаточно протирать антисептиком или мыльным раствором.

31 марта российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов. Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подмосковным производителям средств дезинфекции возместят часть вложений
В Москве начали дезинфекцию дворов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020