Мужчина погиб при пожаре со взрывом газового баллона в Санкт-Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, во время которого взорвался газовый баллон. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возгорание, по данным телеканала, произошло в одноэтажном кирпичном доме возле заправки в поселке Горелово. Во время пожара крыша строения обрушилась и взорвался газовый баллон с пропаном объемом предположительно 50 л. Рядом с местом пожара было обнаружено обгоревшее тело.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. По словам соседей, которые приводит телеканал, в сгоревшем доме проживал мужчина по имени Максим, которому было около 50 лет.

Ранее в этот же день сообщалось о пожаре в частном доме в поселке Пахомово в Тульской области. В результате возгорания погибли 80-летние супруги и их 60-летний сын.