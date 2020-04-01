Жителя Магнитогорска оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Суд оштрафовал жителя Магнитогорска на 30 тыс. рублей за публикацию фейковой информации о коронавирусе в соцсети «ВКонтакте». Об этом в среду, 1 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отношении него сотрудниками полиции составлен административный протокол по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Материалы проверки направлены в Орджоникидзевский суд города Магнитогорска, который назначил мужчине наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Магнитогорская 1985 года рождения во «ВКонтакте» в комментариях одной из публикаций разместил фейковую информацию о невозможности покинуть город из-за коронавируса.

Накануне стало известно, что 20-летнего жителя Бугульмы оштрафовали на 30 тыс. рублей за публикацию фейка о больных коронавирусом.

31 марта Госдума проголосовала за ужесточение административной и уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. В КоАПе штрафы увеличены с 1,5 млн рублей до 10 млн рублей.

Кроме того, теперь предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до пяти лет в случае тяжких последствий или даже смерти человека после появления ложной информации. Закон уже одобрил Совет Федерации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337 человек.

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