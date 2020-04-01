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В ОБСЕ прокомментировали меры России по борьбе с фейками о COVID-19

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что разделяет беспокойство российских властей из-за распространения дезинформации о коронавирусе, но обеспокоен новыми мерами по борьбе с фейками.

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«Я разделяю обеспокоенность российской Думы борьбой с распространением ложной информации…Однако поправки в Административный и Уголовный кодексы, как это предусмотрено, создают риск необоснованного ограничения работы журналистов и самоцензуры работников СМИ», — говорится в заявлении Дезира на сайте ОБСЕ 31 марта.

По его словам, ограничения не должны мешать работе сотрудников СМИ.

Ранее Госдума проголосовала за ужесточение административной и уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. В КоАП штрафы увеличены с 1,5 млн рублей до 10 млн рублей. Кроме того, теперь предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до пяти лет в случае тяжких последствий или даже смерти человека после появления ложной информации.

Закон уже одобрил Совет Федерации.

31 марта также сообщалось, что 20-летнего жителя Бугульмы оштрафовали на 30 тыс. рублей за публикацию фейка о больных коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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