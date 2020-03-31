В МВД рассказали о возбуждении пяти дел за фейки в интернете

Министерство внутренних дел (МВД) России с начала этого года возбудило пять административных дел по факту распространения недостоверной информации в интернете. Об этом сообщили ТАСС во вторник, 31 марта, в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос агентства.

По ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» полиция составила пять протоколов об административных правонарушениях. «Из них по ч. 9 — четыре протокола (в Липецкой области — два, в Республике Татарстан и в Амурской области — по одному), по ч. 10 составлен один протокол в Приморском крае», — отметили в пресс-центре.

В МВД добавили, что статистические сведения о количестве административных дел по факту распространения фейков о коронавирусе государственной и ведомственной статистической отчетностью не предусмотрены.

Часть 9 ст. 13.15 КоАП предусматривает ответственность за распространение в СМИ и интернете фейковой общественно значимой информации под видом достоверной, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью, а также общественной безопасности. Предусматривается наказание граждан штрафом до 100 тыс. рублей. По части 10 ст. 13.15 КоАП может грозить штраф до 300 тыс. рублей.

В условиях распространения коронавируса Госдума проголосовала за ужесточение административной и уголовной ответственности за распространение фейков. В КоАП штрафы увеличены с 1,5 млн рублей до 10 млн рублей. Также парламент поддержал введение уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы до пяти лет за распространение фейков, которое привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям. Соответствующий закон уже одобрил Совет Федерации.

Ранее во вторник Роскомнадзор обязал ряд интернет-порталов удалить фейки о распространении коронавируса в России. Генпрокуратура также обнаружила публикацию с ложной информацией в соцсети «ВКонтакте» и три видео с фейками о пандемии на видехостинге YouTube. Статья сетевого издания «Говорит Магадан» признана дезинформирующей.