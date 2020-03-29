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КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря
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КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Cheng Dayu
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Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в стороны Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи в субботу, 28 марта.

Другие подробности на данный момент не приводятся. Отмечается, что в марте это уже четвертый запуск Северной Кореи.

21 марта КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Запуск осуществлялся из провинции Пхенан-Пукто.

Пхеньян регулярно устраивает запуски ракет в сторону Японии. Пока ни один снаряд до японских вод не долетел.

9 марта Северная Корея провела учения с целью проверки способности дальнобойной артиллерии нанести внезапный военный контрудар. Они прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

Лидер КНДР поставил задачу и далее усиленно готовить артиллеристов, чтобы превратить артиллерию в самый мощный в мире род войск, которого все боятся.

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