Прямой эфир
Сюжет:

МИД ФРГ осудил испытания баллистических ракет в КНДР

0
Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Берлин осудил очередные испытания баллистических ракет в КНДР. Действия Пхеньяна ставят под угрозу международную безопасность, говорится в заявлении МИД ФРГ, опубликованном в субботу, 21 марта, на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

Алармизм крепчал: что КНДР готовит США к Новому году
Пхеньян подозревают в скором запуске межконтинентальной ракеты

«После двух ракетных испытаний в этом месяце и в общей сложности пятнадцати испытаний с мая 2019 года Северная Корея вновь нарушила свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН», — отметили в МИДе.

ФРГ настоятельно призывает Северную Корею соблюдать свои обязательства по международному праву, не проводить испытания любых других баллистических ракет и принять предложение Вашингтона возобновить переговоры, которые были прекращены Пхеньяном.

Северная Корея 21 марта произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Запуск состоялся из провинции Пхенан-Пукто. До эксклюзивной экономической зоны Японии ракеты не долетели.

9 марта Пхеньян провел учения с целью проверки способности дальнобойной артиллерии нанести внезапный военный контрудар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В КНДР прошли учения дальнобойной артиллерии
КНДР запустила три неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020