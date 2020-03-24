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Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/AP/John Locher
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Порносайт Pornhub на фоне распространения коронавируса сделал премиум-доступ бесплатным для всех желающих. Об этом говорится в заявлении на сайте 24 марта.

На ресурсе отметили, что открыли доступ, чтобы побудить пользователей остаться дома и минимизировать контакты с другими людьми в условиях пандемии. Подписка будет доступна в течение месяца, до 23 апреля. Премиум-доступ позволяет смотреть видео без рекламы и в качестве Full HD (1080p).

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В сообщении говорится, что за время распространения COVID-19 трафик на сайте стал расти. Так, 12 марта Pornhub открыл премиум-доступ для жителей Италии. В тот же день трафик вырос на 57%.

16 марта премиум-контент стал бесплатным для жителей Испании и Франции, трафик вырос на 61,3% и 38,2% соответственно.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

По состоянию на 23 марта, в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

Сервисы заказа еды, телемедицины, развлекательные онлайн-платформы и прочие полезные услуги для тех, кто находится на карантине, собраны на порталах все.онлайн и vseonline.online. Некоторые услуги являются бесплатными, многие сервисы запустили акции. Например, Storytel и «Литрес» открыли бесплатный доступ к книгам, а онлайн-кинотеатр More.tv сделал весь контент бесплатным по промокоду SIDIMDOMA.

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