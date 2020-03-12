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Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan
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Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.

Кроме того, что сайт намерен пожертвовать стране часть вырученных средств с платформы Modelhub для борьбы с коронавирусом.

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«В течение целого месяца вы можете получить бесплатный доступ к PornHub Premium без необходимости использования вашей кредитной карты», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Италия находится на 7 месте в топ-20 стран по трафику PornHub в 2019 году. Лидерами рейтинга являются США, Япония и Великобритания.

Из европейских стран Италия является лидером по числу заразившихся коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 марта, там подтверждено более 12,4 тыс. случаев заболевания, скончались 829 человек.

При этом по всему миру зафиксировано более 124 тыс. заболевших, умерли более 4600 человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 118 стран.

11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

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