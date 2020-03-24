Российские банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке. Об этом говорят результаты опроса, проведенного «РИА Новости» и опубликованного во вторник, 24 марта.

Авторы исследования напоминают, что курс рубля за последние две недели снизился почти на 20% к доллару из-за распространения коронавируса и провала сделки ОПЕК+. Вместе с тем ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%, однако некоторые финансово-кредитные учреждения отреагировали ростом ставок исходя из текущей экономической ситуации.

В частности, банк «Открытие» поднял ипотечную ставку на 1,5 п.п., но стоимость беззалоговых кредитов осталась на прежнем уровне. В свою очередь, «Совкомбанк» решил поднять ставки на свой рублевый вклад.

Несколько банков — «Райффайзенбанк» и «Росбанк» — повысили ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.

«Хоум кредит» и «ОТП Банк» признались, что пока занимают выжидательную позицию и не предпринимают никаких изменений в условиях своих банковских продуктов.

ВТБ, несмотря на текущую турбулентность на финансовых рынках и решения ЦБ, оставил ставки как и по ипотеке, так и по вкладам на прежнем уровне.

В Сбербанке от комментариев отказались, однако прежде там говорили, что внимательно следят за происходящем и в настоящий момент их уровень ставок отражает ситуацию на рынке.

23 марта Минэкономразвития России подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний в ряде отраслей. Инициатива призвана помочь в борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики.

20 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина представила прогноз по ипотечным ставкам. По ее словам, у этого продукта есть потенциал снижения ниже 8% до 2024 года.

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны, мэр Москвы Сергей Собянин был назначен первым заместителем председателя этого координационного совета.