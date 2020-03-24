МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник, 23 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, прогнозируется спад темпов глобального роста «как во время мирового финансового кризиса или хуже», передает ТАСС.

Вместе с тем, Георгиева отметила, что восстановление экономики ожидается уже в 2021 году. Однако, чтобы добиться экономического подъема к следующему году, по ее словам, необходимо «отдать приоритет сдерживанию и укреплению систем здравоохранения повсюду».

«Экономические последствия есть и будут серьезными, но чем быстрее вирус удастся остановить, тем быстрее и устойчивее будет восстановление», — добавила Георгиева.

Кроме того, она вновь заявила о готовности МВФ мобилизовать свой потенциал кредитования в размере $1 трлн для оказания помощи своим 189 странам-участницам.

В конце февраля в МВФ призвали не ждать скорой ликвидации последствий коронавируса, следует подготовиться к «наименее благоприятным сценариям».

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболело почти 380тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умер 16 496 человек.