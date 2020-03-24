Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода. Это самый низкий за четыре года показатель, который лишь немного больше, чем в кризисном 2014 году. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившем в распоряжение «Известий».

Из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть ситуация усугубится, реальные доходы граждан сократятся и копить станет еще сложнее, считают эксперты.

Также авторы исследования отмечают, что объемы возможных накоплений граждан снижаются. 17,6 млн человек, или около 12% граждан, по-прежнему зарабатывают ниже прожиточного минимума.

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Накопления из банки: перед кризисом россияне откладывали по 6,6 тысяч