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Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода. Это самый низкий за четыре года показатель, который лишь немного больше, чем в кризисном 2014 году. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившем в распоряжение «Известий».

Из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть ситуация усугубится, реальные доходы граждан сократятся и копить станет еще сложнее, считают эксперты.

Также авторы исследования отмечают, что объемы возможных накоплений граждан снижаются. 17,6 млн человек, или около 12% граждан, по-прежнему зарабатывают ниже прожиточного минимума.

Полностью читайте в материале «Известий»

Накопления из банки: перед кризисом россияне откладывали по 6,6 тысяч

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