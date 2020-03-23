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Парк «Куршская коса» частично закрылся из-за коронавируса

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Фото: park-kosa.ru
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Визит-центр национального парка «Куршская коса» закрывается для туристов из-за коронавирусной инфекции.

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Также до 30 апреля отменяются экскурсии на биологической станции «Рыбачий» Зоологического института РАН (полевой стационар «Фингилла»).

«С 23 марта 2020 года и до момента нормализации ситуации с распространением новой вирусной инфекции все помещения Визит-центра национального парка «Куршская коса» закрываются. Остается доступной для посещения в ежедневном режиме территория музейного комплекса под открытым небом», — сказано в сообщении на сайте парка.

Отмечается, что ограничения также не коснутся экологических троп, маршрутов и других туристических объектов на Куршской косе.

«Пока существуют вынужденные ограничения, на Куршской косе будет постоянно проводиться видеосъемка всех событий как в жизни пробуждающейся весенней природы, так и в деятельности сотрудников национального парка», — отмечается на сайте.

Размещать материалы будут в социальных сетях парка.

19 марта ботанический сад в Москве закрылся до особого распоряжения в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 351 тыс. случаев заболевания, скончались более 15 тыс. человек, выздоровели более 100 тыс.

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